İngiliz Dev, Rusya'dan çekildi

Kerim ÜLKER

ABD’den Güney Kore’ye birçok ülkede kamuya ait kurumlar Rusya’ya yaptırım üzerine yaptırım açıklarken, özel şirketler de Rusya’daki operasyonlarını birer birer sona erdiriyor. Enerjiden gıdaya, otomotivden bilişime hemen hemen her gün dünyaca ünlü şirketler, Rusya’dan çekildiğini açıklıyor. Son birkaç gün içerisinde ise Rusya’dan çekilenler arasında perakende markaları dikkat çekici boyuta ulaştı. Nike, Starbucks, McDonald's gibi devlerin ardından bu kez Türkiye’yi yakından ilgilenen bir çekilme haberi daha geldi.

48 mağaza, 1200 çalışan

İngiliz giyim devi Marks & Spencer (M&S), Rusya’dan çekildiğini açıkladı. 138 yıllık geçmişi olan Avrupalı devden yapılan açıklamada, Rusya’ya mart ayında sevkiyatın durduğu hatırlatıldı. Bilindiği üzere İngiliz M&S’in Rusya operasyonunu 1999 yılından bu yana 23 yıldır kesintisiz ünlü işadamı Hüsnü Özyeğin’e ait Fiba Holding yönetiyor. Özyeğin’in franchise olarak yönettiği operasyonda M&S’in Rusya’nın farklı kentlerinde 48 mağaza ve 1.200 çalışan bulunuyor.