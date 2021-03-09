İngiliz Greensill Capital kayyuma devredildi

Kayyuma devredilen Greensill Capital, iş adamı Sanjeev Gupta'nın Liberty Steel'i de içeren genişleyen imparatorluğunun ana kredi sağlayıcısıydı.

Greensill, Gupta'nın operasyonlarının mali zorlukta olduğunu ve borcu ödemediğini öne sürdü.

Gupta, iddialar hakkında yorum yapmayı reddetti, ancak şirketi GFG Alliance daha önce mevcut ihtiyaçları için yeterli fon sağladığını bildirmişti.

Sendika yetkilileri Salı günü çelik yöneticisiyle kriz görüşmeleri yaptı.

Liberty, İngiltere'de Rotherham, Motherwell, Stocksbridge, Newport ve Hartlepool dahil 12 çelik fabrikasına sahip.

Community sendikasından yapılan açıklamada, "Sanjeev Gupta, bize Liberty'nin Birleşik Krallık'taki işleri için yönetimin tam olarak ne anlama geldiğini ve işleri korumayı nasıl planladığını anlatmalı. Liberty'nin stratejik çelik varlıklarının geleceği güvence altına alınmalı ve bir çözüm bulmak için tüm paydaşlarla birlikte çalışmaya hazırız" denildi.

Kaynak: Matriks