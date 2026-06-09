İngiliz ilaç şirketi GSK, ABD'li Nuvalent'i 10,6 milyar dolara satın alıyor

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İngiliz ilaç devi GSK, kansere yönelik tedaviler geliştirmeye odaklan ABD'li biyofarma şirketi Nuvalent'i satın almaya hazırlanıyor.

Ekonomik değeri 10,6 milyar dolar olarak açıklanan anlaşma, tek işlem kapsamında akciğer kanserine yönelik üç ürünü içeriyor. Satın alınan nakit varlıklar düşüldüğünde GSK'nin toplam yatırımının 9,4 milyar dolar olacağı hesaplanıyor.

Söz konusu satın almanın 2027'den itibaren GSK'nin gelir büyümesine katkı sağlaması ve grubun 2031'e kadar 40 milyar sterlinin üzerinde satış hedefini desteklemesi bekleniyor.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nin bu yıl onay vermesi beklenen satın alma işlemiyle GSK'nin akciğer kanseri tedavisi alanında girişini hızlandırması hedefleniyor.