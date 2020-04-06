İngiliz milyarder dümene geçti, siparişi verdi

06 Nisan 2020

Aysel YÜCEL

İSTANBUL - Dünyanın ilk LNG’li römorkörü, ilk otonom römorkörü ve ilk hidrolik hibrit römorkörü inşa eden Sanmar Tersanesi, İngiliz milyarderin kurucusu olduğu Ineos Kimya’ya, ‘Boğaçay 39’ isimli ikinci römorkörü teslim etti.

Sanmar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Gürün, Sir James Arthur Ratcliff e’ın, Ineos’a hizmet veren Targe firmasının filosundaki aynı seriden eş römorkörün bizzat dümenine geçerek test ettiğini, çok beğenince hemen aynı seriden kendi şirketi için de sipariş verdiğini söyledi. İnşası tamamlanan römorkör, İskoçya’da teslim edildi.

Hatırlanacağı üzere; Kimya mühendisi Sir James Arthur Ratcliff e, 21 milyar sterlini aşan serveti ile 2018 yılında İngiltere’nin en zengini seçilmişti. Kurucusu olduğu ve bugün üçte bir oranında hissesinin bulunduğu Ineos Kimya’nın yaklaşık 80 milyar dolar ciroya sahip olduğu biliniyor.

Ali Gürün, Ratcliffe’ın aynı bölgede Sanmar’ın başka bir müşteriye teslim ettiği, Ineos’a da hizmet eden iki adet Boğaçay serisi römorkörden birinin dümenine geçtiğini ve özellikle geminin manevra kabiliyetine hayran kaldığını söyledi.

Ödeme teslimattan önce yapıldı

Ratcliffe’ın Sanmar’a sipariş ettiği römorkör, hizmet vereceği İskoçya’daki Hound Point Terminali’nde geçtiğimiz günlerde teslim edildi. Gürün, Ineos firması yetkililerinin koronavirüs salgınının yarattığı zor şartlara rağmen römorkörü İskoçya’ya getiren Sanmar’a, ödemeyi teslimattan önce yaptığını söyledi.

Sanmar’ın en çok satan Boğaçay serisinin üyelerinden ‘Boğaçay39’ isimli römorkör, Robert Allan Ltd. dizaynı RAmparts 2400SX Class ASD tip gemi özelliklerine sahip. 24 metre uzunluğunda, 70 ton çekme gücüne ve FiFi-1 klas notasyonuna sahip.

Sırada İtalya ve Umman var

Tuzla ve Yalova’da bulunan tersanelerinde bugüne kadar ürettiği 200 römorkörün yüzde 75’ini ihraç eden Sanmar, yıllık ortalama 25 römorkör inşa ediyor. Koronavirüs salgınına karşı gerekli tüm önlemleri en üst seviyede tutarak üretime devam ettiklerini vurgulayan Gürün, geçen hafta inşası tamamlanan bir başka römorkörü İtalya’ya yolcu ettiklerini, bu hafta da Ummanlı bir firmaya teslim edilecek römorkörün yola çıkacağını söyledi. Gürün, Umman sınırı kapalı olduğu için römorkörün, Mısır’da teslim edileceğini aktardı.Virüs salgınında tersanede aldıkları önlemlerede parantez açan Gürün, çift vardiya sistemine geçtiklerini ve önlemleri en üst seviyeye çıkardıklarını kaydetti.

Personel İskoçya’dan özel uçakla döndü



Sanmar ekibinin ‘Boğaçay 39’ isimli römorkörü Ineos’a teslim ettiği gün, Türkiye tüm yurtdışı uçuşlarının iptal edildiğini anlatan Ali Gürün, “Mürettebatımızın ivedi bir şekilde geri getirilmesi için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ile görüştükten sonra özel uçak kiralayıp arkadaşlarımızı Türkiye’ye getirdik. Ulaştırma Bakanlığı ve Denizcilik Genel Müdürlüğü de her türlü desteği sundu” dedi. Sanmar’ın ihraç ettiği yeni römorkörler ise farklı bir römorkör tarafından çekiliyor ya da siparişi veren firma gelip alıyor.