İngiliz Victoria, İzmirli Graniser'i aldı

Kerim ÜLKER

Geçtiğimiz yıl kasım ayında Dünya Gazetesi’nin duyurduğu bir satış süreci tamamlandı. 24 Kasım’da yazdığımız haberde Türk seramik karo pazarının önde gelen oyuncularından biri olan İzmirli Graniser’in el değiştireceğini, dünyanın en eski halı ve karo seramik üreticilerinden biri olan Londra merkezli Victoria PLC’nin satın alacağını sizlere duyurmuştuk. İşte o satış süreci için gereken onaylar verildi. Rekabet Kurumu’nun da vize vermesiyle Graniser’in tamamını Victoria PLC satın aldı. İngiliz şirket, Graniser için 8,4 milyon Euro ödeyecek. İngiliz şirket ayrıca, Graniser’in 39,8 milyon Euro’luk borcunu da üstlenecek. Böylece satış 48,2 milyon Euro’ya tamamlanacak. Victoria’nın 52 milyon metrekarelik üretim kapasitesi eklendiğinde, toplam üretim 74 milyon metrekareye ulaşmış olacak.

Kazancı ailesi kurmuştu

1997 yılında İzmir’de kurulan Graniser’in Manisa’daki 275 bin metrekarelik alandaki fabrikası sahip olduğu 11 fırın ve 20 bandıyla yıllık 22 milyon metrekarelik üretim kapasitesine sahip. Bin 100 çalışanıyla, yaklaşık 5 bin çeşit üretim gerçekleştiren Graniser, dünyanın farklı coğrafyalarında ABD, İsrail, Almanya başta olmak üzere 60’tan fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Kazancı Ailesi’nin kurduğu Graniser, 2012 yılında Londra merkezli yatırım fonu Bancroft ile işbirliği kararı almış, yüzde 75’lik hisse 75 milyon dolara satılmıştı. 2013’te de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’nın da (EBRD) şirkete dahil olmasıyla yüzde 100’lük hisse yabancıya geçmişti. Kazancı Ailesi, buradan gelen parayı da hazır giyimdeki markası Rodi Mood’un gelişmesine yöneltmişti. Ancak Rodi Mood’da beklenen büyüme gerçekleşmemiş, şirket 2013’de iflasını açıklamıştı. Dünyanın en eski döşeme, seramik ve porselen üreticilerinden biri olan Victoria PLC, 1895 yılında halı işi üzerine kuruldu. Şirketin hisseleri Londra Borsası’nda işlem görüyor.