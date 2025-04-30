INMerge İnovasyon zirvesinin yan etkinliği İstanbul’da düzenlendi

İş dünyası ve genç girişimciler İstanbul’da bir araya geldi. PASHA Holding tarafından Kafkasya, Orta Asya, MENA ve Doğu Avrupa’da inovasyonu hızlandırmak için her yıl Bakü’de düzenlenen INMerge İnovasyon Zirvesi, küresel etkisini artırmak amacıyla rotasını bu kez Türkiye’ye çevirdi. Etkinlik, 29 Nisan 2025 tarihinde İstanbul’daki DOTSHUB’da, Tenity ile stratejik ortaklık kapsamında düzenlendi ve girişimleri, inovasyon liderlerini ve ekosistemin önemli aktörlerini bilgi paylaşımı, iş birliği ve fırsat dolu bir gün için bir araya getirdi. Etkinliğe iki yüze yakın kişi katıldı.

Her sektörden girişime yatırım fırsatları sunuldu

Bellamy Alden AI Consulting’in Yönetici Ortağı ve Yapay Zeka Dönüşüm Uzmanı Fahed Bizzari'nin “Gelişen Yapay Zeka Ortamı ve Yatırım Stratejilerine Etkisi” başlıklı konuşmasıyla başlayan etkinlik, Startup Pitch Yarışması ile sonlandırıldı. Fintek, telekomünikasyon, e-ticaret, yapay zeka, pazarlama gibi alanlardaki girişimciler için önemli yatırım fırsatları sunulan zirvede, "Bir Sonraki İnovasyon Merkezi Olarak Türkiye: Stratejiden Ölçeklenmeye" temasıyla bir panel de gerçekleştirildi.



Panelde Tenity İstanbul Hub Başkanı Sabina Babayeva, Yapı Kredi Ekosistem Bankacılığı ve İnovasyon Direktörü Itır Ürünay Aydoğan, E2VC Genel Ortağı Enis Hulli, TC Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Finansal Yatırımlar Birimi Yöneticisi Ahmet Cüneyt Selçuk ve Sabancı ARF Programı Başkanı, Strateji ve İnovasyon Direktörü Yeliz Erinçkan konuşmacı olarak yer aldı.

Yarışmanın kazananları açıklandı

INMerge İnovasyon Zirvesi tarafından düzenlenen etkinlikte, INTürkiye Girişim Pitch Yarışması’nın kazananları da açıklandı. Jüri koltuğunda Tenity İstanbul Hub Başkanı Sabina Babayeva, APY Ventures’tan Girişim Sermayesi Yatırımları Uzmanı Şüheda Dane, Cleantech Ventures Genel Müdürü Eren Aşkın, Galata Business Angels Genel Müdürü Ata Uzunhasan ve Scalex Ventures Yöneticisi Şafak Tüfekçi yer aldı.

Rüzgar türbini kanatlarındaki hasarı en erken aşamada tespit etmek üzere özel olarak geliştirilen yapay zekâ destekli bakım ve durum izleme sistemleri sunan Werover yarışmanın kazananı olurken, şirket kara ve deniz üzerindeki rüzgar çiftliklerinde türbin kanatlarının sürdürülebilirliğini ve güvenliğini artırmayı, optimizasyon ve sağlık izleme süreçlerini sadeleştirmeyi amaçlıyor.

Bir sonraki INMerge İnovasyon Zirvesi, 29–30 Eylül 2025 tarihlerinde Bakü’de düzenlenecek olan etkinliğe girişimciler, yatırımcılar ve teknoloji meraklıları davet ediliyor.