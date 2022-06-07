InMobi, Microsoft Advertising ile ortaklığını Türkiye'ye taşıyor

Kuruluşların dijital dönüşümlerini hızlandırmalarına yardımcı olmak üzere Temmuz 2018'den bu yana stratejik bir ortaklık içinde olan InMobi ve Microsoft, işbirliğini genişletmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük mobil reklam ağlarından InMobi, Hindistan’ın ardından Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'daki reklamcıları desteklemek için Microsoft Advertising ile yeni bir ortaklığa imza atıyor. Bu ortaklık kapsamında pazarlamacılara, Microsoft Advertising'in arama ve yerel görüntüleme yetenekleri ile InMobi’nin reklam platformlarının mobil reklam teknolojisiyle kampanyalarını güçlendirme fırsatı sunulacak.

“İş birliğinin genişlemesinden dolayı heyecanlıyız”

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Microsoft Advertising EMEA ve LATAM Başkan Yardımcısı Mark Richardson, “Microsoft Advertising, bu bölgedeki satışlarımızı ve pazarlama çalışmalarımızı genişletmeye devam etmemizin bir parçası. InMobi'nin Orta Doğu, Türkiye ve Afrika'daki stratejik ve kurumsal müşterilere yönelik reklam tekliflerimizin tamamını temsil etme durumunu daha da genişletecek olmasından dolayı heyecanlıyız.” dedi.

“Hindistan'daki başarılı performans büyüme fırsatı verdi”

Microsoft Advertising APAC Başkan Yardımcısı Nick Seckold ise, InMobi’nin son 2 buçuk yılda Microsoft Advertising'in Hindistan'daki ayak izini oluşturarak başarılı bir performans sergilediğini vurguladı. Aynı dönemde gelirini de ikiye katladığını belirten Seckold, “InMobi'nin Hindistan'daki dijital reklam ekosistemi konusundaki kapsamlı bilgi ve uzmanlığı güvenilir müşteri ilişkileriyle birleşti. Bu da pandeminin etkilerine rağmen önemli bir büyüme sağladı. InMobi'nin Hindistan'daki başarılı performansı, Güneydoğu Asya'daki işleri büyütmek için reklamcılar ve ajanslarla yakın ilişkiler kurma ve kapsama alanını genişletme fırsatı verdi.” diye konuştu.

“Microsoft Advertising’i sunarken benzersiz bir konuma sahibiz”

InMobi'deki Microsoft Advertising Genel Müdürü Rohit Dosi de ortaklıkla ilgili şunları söyledi: “Microsoft Advertising ve InMobi arasındaki genişletilmiş ortaklık; pazarlamacıların her iki kuruluşta en iyi arama ve yerel görüntüleme platformlarını bir araya getirerek müşterilere birleşik bir marka deneyimi sunmalarını sağlayacak. Pazarlamacıların ihtiyaçlarını derinden fark etmemiz, pazarları keskin bir şekilde anlamamız ve müşteri odaklı bir ekibe sahip olmamız sayesinde Microsoft Advertising'i Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Afrika'daki pazarlamacılara sunma konusunda benzersiz bir konuma sahibiz.”