Innovance dijital dönüşüm çözümlerinde en hızlı büyüyen firma oldu

“Innovation in advance” sloganıyla 2017 yılında kurulan Innovance, çeşitli sektörlerdeki büyük ve orta ölçekli işletmelere dijital dönüşüm çözümleri sunmaya devam ediyor. Fon yönetimi, portföy yönetimi ve kurumsal portföy yönetimi hizmetleri sunan, yatırımları ile inovasyonu teşvik eden OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yatırımını da alan Innovance, şirketlere uçtan uca teknoloji danışmanlığı ve dijital dönüşüm hizmeti sağlıyor. Yurtdışı operasyonları sayesinde teknoloji ihracatı da yapan Innovance, 2023 yılını yüzde 400 büyüme ile kapatmaya hazırlanıyor.

‘Avrupa’daki operasyonumuzu büyütmeyi hedefliyoruz’

Innovance Kurucu Ortağı ve CEO’su Yusuf Ürey, “2022, bizim için çığır açan bir yıldı. Birçok başarılı projeye imza attık, yeni ve heyecan verici girişimler başlattık. Yurt dışı operasyonlarımızı genişleterek beklentilerimizin üzerinde bir başarı elde ettik. Almanya ve Romanya'daki ofislerimize ek olarak, İngiltere'de yeni bir ofis açarak genişledik ve daha fazla ülkede faaliyet göstermeye başladık. Bu başarılarla, yurt dışı hedeflerini başarıyla sürdüren Türkiye'deki ender firmalardan biri olduk. OYAK Portföy Yönetimi A.Ş.’den yatırım almış olmaktan da gurur duyuyoruz. Bu noktada kısa vadede hedefimiz, sürekli üreten bir şirket olduğumuz için sorumluluk aldığımız projeleri başarıyla tamamlamak ve yılı yüzde 400 büyüme ile tamamlamak olacak. Avrupa’daki operasyonlarımızı genişletmeyi planlıyoruz. Ek olarak, EMEA (Europe, the Middle East and Africa) bölgesinin hareketli bir pazar olacağını düşünüyoruz, buraları da hedefliyoruz. Orta vadede, başarılı Avrupa operasyonlarımızın ardından farklı coğrafyalara yayılmayı ve Türkiye'ye yakın bölgelere hizmet sunmayı hedefliyoruz.” dedi.

Kripto çözümünü yakında devreye alacak

Innovance’i sadece bir yazılım firması değil, aynı zaman kurumların yazılım alanında teknolojik bütün ihtiyaçlarını karşılayan bir şirket olarak tanımladıklarını belirten Yusuf Ürey, büyüme hedeflerine ulaşmada rol oynayacak stratejilerini şöyle açıkladı: “Ürünlerimizdeki uzmanlığımızı sürdürürken, bu ürünlerin global çapta yayılmasına odaklanıyoruz. Son dönemde Blockchain ve AI gibi ileri teknolojiler üzerinde Ar-Ge çalışmalarını yoğunlaştırıyor ve bu alanlara yatırım yapıyoruz. Ürün yelpazemizi ve müşteri tabanımızı çeşitlendirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde, kripto çözümümüzü piyasaya sürerek bu alanda da etkin bir rol oynamayı planlıyoruz. Şu anda 500 kişilik bir ekibimiz var ve genişleyen müşteri portföyümüz için yıl sonuna kadar bu sayıyı 100 kişi daha artırmayı hedefliyoruz.”

İnternet ve Mobil Bankacılık hizmetini yaygınlaştıracak

Yusuf Ürey, markalara sundukları yenilikçi teknolojik çözümler hakkında da şunları söyledi: “Dijital bankacılık, açık bankacılık platformu, dijital cüzdan ve ‘şimdi al, sonra öde’ çözümlerimizle sektörde önemli bir rol oynuyoruz. Küresel bir firmanın Türkiye operasyonunda, ihtiyaç duyulan tüm yazılım ihtiyaçları için uçtan uca destek verdik ve vermeye devam ediyoruz. Birçok bankanın İnternet ve Mobil Bankacılık kanallarını geliştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz ve bu hizmeti yaygınlaştırmayı sürdürüyoruz. Yurtdışında yine 2 büyük bankanın dijital dönüşümünü Innovance olarak biz yönetiyoruz. Ayrıca, Türkiye'nin önde gelen bankalarından birinin ATM'lerinin ön yüz geliştirme projesini de başarıyla tamamladık.”

“Finans ve telekomünikasyonda öncü ülkelerden biriyiz”

Türkiye’deki dijital dönüşüm çalışmaları ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Yusuf Ürey, “Hızla gelişen ve değişen bir dünyada ülkemiz bu noktada iyi diyebileceğimiz bir konumda ve gelişiyor ancak elbette önümüzde uzun yollar var. Öncelikle Türkiye’de dijital dönüşüme çok önem veriliyor. Sektöre baktığımız zaman finans ve telekomünikasyonda Türkiye dijital dönüşümde çok iyi noktada. Dünyanın öncü ülkelerinden diyebiliriz çok rahatlıkla. Kamu tarafında da başarılı gittiğini görüyoruz. Mesela dijital bankacılık alanında Türkiye zaten önde, dijital olmayan banka hemen hemen yok ama Almanya'ya gittiğiniz noktada birçok bankanın hala bırakın süreçlerinin dijitalleşmesini, daha dijital kanalları yok. Bu bile basit bir örnek” diye konuştu.