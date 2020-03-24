İnoksan, 5 yıllık yol haritasında cirosunu ikiye katlayacak

24 Mart 2020

ZEHRA ORUÇ

BURSA - İnoksan’ın 5 yıllık yol haritasını belirlerken yeni ürün geliştirme, ihracatı ve perakende satışı artırmaya odaklandıklarını söyleyen İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, mevcut marka algısını da daha güvenilir, daha kaliteli ve daha uzun ömürlü mutfaklara imza attıklarının altını çizerek korumaya aldıklarını belirtti. Bu 5 yıllık süreçte patentli ürünlerini artırarak rakiplerinden ayrışmayı da planladıklarını söyleyen Varlık, ana mutfaklardaki proje misyonlarını tamamladıklarını ifade ederek, “Kendimizi tüm dünyaya ispatladık. Ancak bundan sonra daha çok ürünlerimizle markalaşmak istiyoruz. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde İnoksan Ailesine yepyeni ürünler katılacak. 2020 yılında verimlilik, dijitalleşme, ihracatta büyüme ve müşteri memnuniyeti alanlarında gelişmelere imza atacağız” dedi.

Bu yıl için ihracat ve perakende ağına da özellikle yoğunlaştıklarına değinen Vehbi Varlık, ABD, İngiltere, Almanya ve Rusya’yı öncelikli hedef pazar olarak belirlediklerini açıkladı. Vehbi Varlık, “Dünyanın diğer büyük bir gücü olan Çin Halk Cumhuriyeti’nde de ürünlerimizi satabilmek için gerekli Çin Standartlarını (CQC) belge çalışmalarını sonuçlandırdık. Fakat Çin’de yaşanan korona virüsü dalgasıyla Çin ekonomisinin göreceği zarar tüm piyasalara olumsuz etkilemeye devam edecek. Bunun yanında ABD pazarına odaklandık. 5 yıldır aktif olarak ABD’de fuarlara katılıyoruz. ABD mutfak cihazları ithalatının yüzde 70’ini Çin’den yapmaktadır. Korona virüsün de etkisiyle ABD bizim için daha da önemli bir pazar haline dönüştü. Önemsediğimiz bir diğer pazar olan İngiltere’de tüm Birleşik Krallık ve İrlanda için tek dağıtıcılık sözleşmesi imzaladık. İlk etapta bulaşık yıkama makinaları ile başlamak üzere sonrasında da fırınlarımız ve pişirici grubumuzun satışı için anlaşmaya vardık. İlk etapta yüklü BYM siparişini alarak iş birliğimizi başlattık” diye konuştu.

“İhracattaki ciromuzu yüzde 60 artıracağız”

Yaklaşık 8 yıl önce dahil oldukları Turquality programı çerçevesinde ihracat cirosunu yüzde 60 artırmayı hedeflediklerinden bahseden Vehbi Varlık, “2019’da 100’ü aşkın ülkeye ihracat yaptık. Önümüzdeki beş yılda ise ciromuzu iki katına çıkartacağız. Üretimden satışların minimum yüzde 70’ini ihracattan elde etmek istiyoruz. Ağırlığımızı Afrika’nın gelişen ülkeleri olan Kenya, Etiyopya ve Nijerya’da yoğunlaştırmakla birlikte Mısır, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Özbekistan pazarlarını da hedefimize aldık. Toplamda 2,5 milyon euroluk ana mutfak, açık büfeler, çamaşırhane ve soğuk odaların komple yapıldığı projeyi yaklaşık 4 ayda teslim ettik” bilgisini verdi.

2020’de 10 yeni projeyi hayata geçirecek

Cironun her yıl yüzde 2’sini Ar-Ge’ye ayırdıklarından bahseden Vehbi Varlık, 26 kişilik ekipten oluşan Ar-Ge merkezinde 2020 yılı içerisinde biri TÜBİTAK çalışması olan 10 yeni projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini açıkladı. Varlık, yeni ihracat pazarlarındaki ürün talebini karşılamak ve talebi sürekli kılmak için yerli katma değer oranının en yüksek olduğu ürünlere yönelik yatırımlar planladıklarını kaydetti. “Sektöre değer katan işler ortaya koymaya gayret ediyoruz” diyen Vehbi Varlık, bu hedefle yeni ürünlerini 2020 yılında da global pazarlara sunmaya devam edeceklerini söyledi. Varlık, “35’in üzerinde özgün endüstriyel ürün tasarım tescilimiz bulunuyor. Özellikle Inosmart marka fırınlarımız ve bulaşık yıkama makinelerimiz sektör profesyonellerinden tam not alıyor. Türkiye’de ilk yerli kombi fırını üreten şirket biziz. Inosmart marka fırınlarımız ile sektörün ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz ediyor ve onları dinleyerek Ar-Ge çalışmalarımızı güçlendiriyoruz. Bunun yanı sıra 6 bin tabak yıkama kapasiteli BYF600 bulaşık yıkama makinemiz yoğun ilgi görüyor” diye konuştu.

inoksanshop.com.tr ile e-ticarette de güçlü

İnoksan bugün gelinen noktada; yılda 1,5 milyon metrekare proje çizme ve 3 bin ton sac işleme kapasitesi ile 6 ilde bulunan bölge müdürlükleri ve 50’ye yakın yetkili bayi ve satış noktası ile hizmet veriyor. 25 bin metrekare kapalı alanda 7 bini aşkın ürün çeşidiyle pazarda yüzde 25 paya sahip. 2019 yılında gerçekleştirdiği 2 milyon euroluk makine yatırımıyla stratejik ürün gruplarında kapasite artışı gerçekleştiren firma, 2020 yılı içinde NRA Chicago ve PIR Moscow fuarlarında yer almayı planlıyor. İnoksan diğer yandan 2019’da hayata geçirdiği e-ticaret projesi inoksanshop.com.tr web sitesi üzerinden İnoksan başta olmak üzere İnoksan güvencesiyle ithal edilen birçok markanın ürünlerinin satışını da yapıyor.