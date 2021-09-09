İnoksan, Hostech by TUSİD Fuarı’na “geleceğe dokun” konseptiyle katıldı

BURSA (DÜNYA) - Dijitalleşme yolunda ciddi yatırımlar yaparak kendini her geçen gün güncelleyen deneyimli şirket, yepyeni ürünleriyle 12 Eylül Pazar gününe dek İstanbul Fuar Merkezi’nde sektörle buluşacak. Otel, restoran, gastronomi ve mutfak ekipmanları alanında dünyanın en büyük iki fuarından biri olan Hostech by TUSİD, “24.Uluslararası Otel, Restoran, Kafe, Pastane Ekipmanları ve Teknolojileri Fuarı”, 8 – 12 Eylül 2021 tarihleri arasında CNR EXPO İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayacak. Dijitalleşmeye yönelik adımlarını son yıllarda hızlandıran İnoksan, fuarda bu yıl “Geleceğe Dokun” konseptiyle dijital yatırımlarına vurgu yapan bir söylemle sektörün karşısına çıktı. Fuarın ilk gününü hareketli geçiren İnoksan standını; TUSİD Yönetim Kurulu, Big Chefs Kurucusu Gamze Cizreli, Big Chefs Mutfak Koordinatörü Murat Aslan gibi birçok isim ziyaret etti.

İnoksan’ın yepyeni ürün vitrini!

Bu yıl fuarda tasarımları tamamlanan yeni ürünlerinden; farklı renk seçeneklerine sahip, piliç çevirme aparatı ile birlikte kullanıcıya farklı bir fonksiyon sağlayan, bunun yanında kendine özgü fan sistemi sayesinde tepsiler arası homojen pişirme imkanı sunan yarı endüstriyel kuzine fırınlar, kapalı yanma sistemi ile hem çevreci hem de enerji tasarruflu, 40-20-10 GN1/1 kapasiteli olarak 3 farklı boyda kullanıcıya sunulacak olan premix teknolojisi ile yeniden tasarlanan konveksiyonlu gazlı fırınlar, ısı geri dönüşüm projesi ile yeniden kullanıcıyla buluşan giyotin tip bulaşık yıkama makineleri, yeni nozul sistemine sahip bulaşık yıkama makineleri, sıcak – soğuk olarak müşterinin dekoruna uygun olarak montajı yapılabilen servis hatları için modüler drop-in üniteleri, konveyör tip bulaşık yıkama modelinde dokunmatik ekranlı elektronik kart sayesinde yıkamanın tüm aşamalarını cihaz üzerinden izleme imkanı sunan, herhangi bir hata anında ekran üzerinden nerede hata olduğunu gösteren, yeni nozul sistemi ile birlikte daha az su ve enerji tüketimi sağlayan konveyörlü bulaşık yıkama makinesi yeni BYK ile vitrine çıkan İnoksan, fuarın yoğun stantları arasında yer alıyor.

2 milyon euroluk yatırımıyla stratejik ürün gamında büyüdü

İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, fuarın ilk gününde görüşlerini bildirdi: “2018 yılından bu yana pandemi sebebiyle sektörel etkinlik ve fuarlardan uzak kaldık. Uzun bir aradan sonra sektörle böyle bir platformda buluşmak bizler için çok değerli. Pandemi süresince zaman zaman durduk ancak yine de çok çalıştık. Yepyeni ürünlerle sektöre değer katmaya ve mutfak profesyonellerine tasarruf ve zaman kazandırmak için çalışmaya devam ettik. Dijitalleşmeye yönelik attığımız adımlar çerçevesinde 5 yıl önce faaliyete geçirdiğimiz İnoksan Çağrı Merkezi’ni her geçen gün geliştirdik. İnoksan Çağrı Merkezi’nde ayda ortalama 6 bin çağrı yanıtlayan bir kapasite ile çalışıyor. Satış sonrası servisin işimiz ve müşterilerimiz için çok önemli olduğunun farkındayız. Bu sebeple onlara en kısa sürede çözüm üretmek öncelikli hedefimiz. Bunun yanı sıra 2 milyon euro’luk makine yatırımımızla özellikle stratejik ürün gruplarında kapasite artışı gerçekleştirdik. Ayrıca 4 milyon TL’lik bir yatırımla SAP kurulumumuzu tamamladık. 41 yılı geride bırakırken başarılarla dolu geçmişimiz bize her zaman güç veriyor. Sonraki yıllarda da deneyimli ekibimiz ve tüm iş ortaklarımızla birlikte yatırımlarımıza ve var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."