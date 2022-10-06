İnova Otomotiv 15 yaşında

BURSA (DÜNYA) - Koltuk sistemleri ve araç tasarım konusunda uzman firma olan İnova Otomotiv, sektördeki 15. yılını unutulmaz bir geceyle kutladı. Gecenin açılış konuşmasını yapan İnova Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Zülker Kavalcı, “15 yıl önce şirketimizi kurup, siz değerli çalışanlarımızla birlikte bu yolculuğa çıktık. Acı tatlı günlerimiz oldu. Bu başarıyı yakalamamız sizinle birlikte oldu. Pandemi dönemini de sizinle birlikte aştık. Nice 15 yıllara sağlıklı günler geçirmezini diliyorum” dedi.

10 yılı dolduranlar ödüllendirildi

İnova Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ayhan Necipoğlu ise “2007 yılında büyük bir kaygı ve sevinçle çıktığımız bu yolda 15 yılı geride bıraktık. Yolumuza ilk kurulduğumuz heyecanla devam ediyoruz. Bir dünya markası yaratmanın haklı gururunun yaşıyoruz. Bundan sonra da birlikteliğimiz kuvvetlenerek artacak ve başarılarımızı devam edecektir” ifadelerini kullandı. İnova Otomotiv'de 10 yılı aşkın süredir çalışanların ödüllendirildiği gece Cengiz Ateş'in sahne performansıyla renklendi.