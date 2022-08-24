İnovasyon odaklı Tezcanlar, listeye iki şirketiyle girdi

İnovasyon odaklı bakış açısıyla mısırdan biyoetanol, karbondioksit, sitrik asit, DDGS (Dried Distillers Grains With Solubles) üreten Tezkim, ayrıca ‘ekstra nötral alkol’ (ENA) üretimine de başladı. Tezkim, ithal ikame yönüyle öne çıkan ürünleriyle Türkiye’nin cari açığının azalmasına yılda 100 milyon dolar katkıda bulunuyor. Tezcanlar, bünyesindeki bir diğer şirket Tat Nişasta da ürün gamına Türkiye’de ilk kez üretilen ‘pre-jelatinize nişasta’yı ekledi.

Tezkim, kozmetik sektörüne hammadde üretmeye başladı

Tezkim Genel Müdürü Ali Tezcan, kozmetik sektörünün hammaddesi olan Ekstra Nötral Alkol (ENA) üretimine başladıklarını söylerken, sitrik asitte olduğu gibi ENA üretimi ile de Türkiye’nin ithalata olan bağımlılığını azaltmayı amaçladıklarını belirtti.

Fosil bazlı petrokimya ürünlerine tarımsal kökenli ve çevreye saygılı alternatifler ürettiklerini dile getiren Tezcan, “Kurulduğu günden bu yana sürekli büyüme başarısı gösteren Tezkim ile Türkiye’nin cari açığını yılda 100 milyon dolar azaltıyoruz. İlk yıl için hedeflediğimiz ihracat rakamını gerçekleştirdik. Avrupa pazarına yönelik ihracat rakamını her yıl arttırmayı amaçlıyoruz” dedi.

Tüm dünyada yaşanan enerji sıkıntısı ve petrol krizlerinin etkisiyle, enerji sektöründe var olmayı hedeflediklerini ifade eden Tezcan, “Şirketimiz akaryakıt, kimyasal madde üretimi, gıda, sağlık ve benzeri pek çok farklı sektörde giderek artan kullanıma sahip bir ürün olan biyoetanolün üretimine yönelik yatırımını tamamladı. Türkiye’nin bu sektörler için ithal ettiği alkolün üretimine başlayarak ürün portföyümüzde çok yönlü bir yapıya ulaşıyoruz. Bu yıl sürdürülebilir bir yapının oluşumu için temelleri atmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tezkim’in 2020’de üretimine başladığı sitrik asitin, başta gıda olmak üzere çok sayıda endüstrinin girdisi olarak kullanıldığına dikkat çeken Tezcan, şöyle devam etti: “Şirketimiz, bu önemli girdinin ülkemizde üretilmesi amacı ile, Adana’da 36 bin metrekarelik alan üzerinde son teknoloji ile yapılan Tezkim Sitrik Asit tesisini hayata geçirmiş, kısa sürede kapasite kullanım oranını yüzde 100’e çıkartmış ve artan talepleri karşılayabilmek için kapasite artırımı yatırımlarına başlamıştır. İthalatının önünü tamamen kesmek adına 2023 yılında yüzde 100 kapasite artışı ile üretim miktarını yılda 100 bin tona çıkarmayı hedefliyoruz.

Üretim anlayışında yenilikçilik ve Ar-Ge’nin önemli bir yer kapladığını ifade eden Tezcan, farklı sektörleri de hedef aldıklarını ve kozmetik sektörünün hammaddesi olan Ekstra Nötral Alkol (ENA) üretimine de başladıklarını açıkladı.

Lotus Sağlık, hastane sterilizasyonu alanında pazar lideri

Tezcanlar Yatırım şirketlerinden Lotus Sağlık ise şehir hastanelerinin de aralarında bulunduğu toplam 25 noktada sterilizasyon ve biyomedikal alanlarda hizmet veriyor. Lotus Genel Müdürü Mustafa Keskin, hastanelerdeki sterilizasyon ünitelerinin hem kurulumunu, hem işletmesini üstlendiklerini, yabancıların da faaliyet gösterdiği sektörde yerli ve milli bir şirket olarak ilk sırada yer aldıklarını söyledi.

Tat Nişasta ‘pre-jelatinize nişasta’ üretimine başladı

Tezcanlar Yatırım’ın bir diğer şirketi olan Tat Nişasta ise Türkiye’deki kotalı 5 nişasta fabrikasından biri olarak faaliyet gösteriyor. Tat Nişasta Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Tezcan, ürün gamına son olarak ‘pre-jelatinize nişasta’yı eklediklerini açıkladı. Adana OSB’de 1997 yılından bu yana üretim yapan şirketin ‘ doğadan aldığı gücü, sürdürülebilir üretim teknolojileri ile birleştirdiğini’ vurgulayan Tezcan, “İnovatif yaklaşımımızla Tat Nişasta’nın ürün gamını sürekli geliştiriyor; Ar-Ge ve teknolojiyi sadece verimliliği artıran bir unsur olarak görmüyoruz. Çalışmalarımız neticesinde, ‘pre-jelatinize nişasta’ ile ürün gamımızı zenginleştirmenin ve sektöre bu ürünü sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Hamit Tezcan, dünyada kristal fruktoz ve modifiye mısır nişastası üretebilen az sayıdaki tesisten biri olan Tat Nişasta’nın 90’dan fazla ülkeye ihracat yaptığını kaydetti.