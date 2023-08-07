Inovent, girişim sayısını 5 yılda 50’ye çıkaracak

Alpay, start-up şirketlere fon ve ticarileştirme desteği sağlamak üzere kurulan Inovent Çekirdek Sermaye Fonu’nun erken aşamada olan girişimlere stratejik danışmanlık ve iş geliştirme hizmeti verdiğini söyledi.

Bu yıl, yeni bir adım atarak bu alandaki çalışmaları düzenlemek üzere “Chief Innovation Officer” (CIO) pozisyonu oluşturduklarını da belirtti. Sabancı Üniversitesi bünyesinde Inovent haricinde, girişimciliği ve inovasyon çalışmalarını desteklemek üzere bir çok çalışma yürütüldüğünü belirten Ziya Alpay, “Bunlardan biri de erken evredeki “deep-tech” girişimlerinin desteklenmesine katkı sunacak yeni bir Girişim Sermayesi Yatırım Fonu.

Bu yıl itibarıyla Tuzla kampüsümüzde yeni Kuluçka Merkezimizi hayata geçiriyoruz. En az 25 ayrı start-up’a çalışma alanı sunan bu Kuluçka Merkezimizde, gelecekte başarılı olabilecek girişimlere ev sahipliği yapacağız” açıklamasını yaptı.