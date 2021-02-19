İnşaat malzemelerinin maliyeti yüzde 30 arttı: Tedarikçiler ve müteahhitler çözüm arayışında

Türkiye ekonomisinin yapı taşlarından biri olan inşaat sektörü, pandeminin ve kur artışlarının beraberinde getirdiği ekonomik dalgalanmalara rağmen 2020 yılında iyi bir sınav verdi. Ancak artan maliyetler inşaat sektörü oyuncularını zorlayan başlıca unsurlar arasında yer aldı. TÜİK tarafından açıklanan İnşaat Maliyet Endeksi Aralık 2020 verilerine göre inşaat malzemelerinin maliyeti yüzde 30,34 arttı. 2 bin 300 ürünün incelendiği çalışmada bu oran bina inşaatlarının malzeme maliyetlerine yüzde 30,48, bina dışı yapıların inşaat malzeme maliyetlerine ise yüzde 29,93 olarak yansıdı. Sektör oyuncuları mevcut tablo karşısında malzeme maliyetini düşürmek için çözüm yolu aramaya başlarken dijital platformlara yönelimin arttığı görüldü. Tedarikçiler ile müteahhitler arasında mal-hizmet alışverişi için oluşturulan proje veri ve talep bankası YapıRadar.com, bu platformlar arasında öne çıktı.

"Uzun zaman ve takip gerektiren tedarik talepleri, YapıRadar.com’un da desteği ile kısa sürede ve uygun fiyatlarla çözülüyor"

Satın alma maliyetlerini azaltma konusunda tedarikçiler ile müteahhitler arasında bir köprü görevi gördüklerini belirten YapıRadar.com'un Genel Müdürü Devrim Ünal Saygın, “Pandemi sürecinde inşaat sektörünün gösterdiği başarı, sektörün hareket kabiliyetinin ne denli güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Ancak bu motivasyonun sürdürülebilirliği için yüksek maliyet sorununun önüne geçilmeli. Bu noktada YapıRadar.com olarak bizler, proje detaylarını tedarikçilerin ayağına getirmenin yanında, satın alma maliyetlerini azaltma konusunda tedarikçiler ile müteahhitler arasında bir performans köprüsü kuruyoruz. İnşaat firmaları, proje aşamasından bitiş aşamasına kadar, projelerindeki her kalemden alımlarını platform üzerinden talep ederek tedarikçi şirketlere ulaşıyor ve teklif alıyorlar. Böylece zaman ve takip gerektiren talepler, kısa sürede ve uygun fiyatlarla çözülüyor.” dedi.

"Dijital çözümler yalnızca maliyete değil, erişilebilirliğe de katkı sağlıyor"

İnşaat sektöründe dijital çözümlere yönelimin yalnızca maliyet düşürmede değil, teknoloji çağının gerektirdiği kolay erişilebilir olma halinde de etkili olduğunu söyleyen Devrim Ünal Saygın, “Tedarikçiler, maliyetleri düşürmek için yeni yollar ararken; bir taraftan da yeni müşteri, ulaşılamama ve yetersiz teklif gibi sorunlarla da uğraşmak zorunda kalıyorlar. Ancak tüm bu sorunların çözümü, YapıRadar gibi bir dijital platform ile mümkün. Bizler, YapıRadar.com olarak yılda ortalama 20 bine yakın projeyi takip edip, tedarikçiler ile müteahhitler arasındaki bağlantıyı sağlıyoruz. Türk müteahhit firmalarının yurt içi ve yurt dışında devam eden ve başlayacak olan inşaat projelerinin tüm detayları YapıRadar internet platformu üzerinden takip edilebiliyor. Hedefimiz, ilerleyen süreçlerde inşaat firmalarının en önemli yardımcılarından biri olmak.” ifadelerini kullandı.

B2Press’in katkılarıyla...