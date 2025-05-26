İnşaat malzemesi sanayi endeksi nisanda geriledi

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD), Nisan 2025 dönemine ait İnşaat Malzemesi Sanayi Bileşik Endeksi sonuçlarını açıkladı. Verilere göre, Bileşik Endeks bir önceki aya kıyasla 0,7 puan gerileyerek 82,3 puan seviyesine indi. Böylece Endeks, 2025 yılı içinde düşüşünü sürdürmüş oldu.

Faaliyet artarken güven ve beklenti zayıfladı

Nisan ayında Faaliyet Endeksi 0,1 puanlık sınırlı bir artışla 124,8 puana yükseldi. Raporda, iç satışların mart ayındaki finansal şokların ardından toparlanma eğilimine girdiği, buna karşın ihracatta gerileme yaşandığı belirtildi. Üretimde hafif bir artış gözlenirken, cirolarda belirgin yükseliş olduğu kaydedildi.

Ancak Güven Endeksi, 1,1 puanlık düşüşle 56,6 puana geriledi. Türkiye ekonomisine olan güvenin zayıfladığına işaret edilen raporda, korumacılık politikalarının ihracat pazarlarında belirsizlik yarattığına ve bunun sektörel güveni olumsuz etkilediğine dikkat çekildi.

Beklenti Endeksi de düşüş trendini sürdürdü. Nisan ayında 0,8 puan gerileyen Endeks, 67,7 puan olarak gerçekleşti. Böylece yılın ilk dört ayında beklentilerde üst üste kayıplar yaşanmış oldu. Üretim beklentilerinin sınırlı ölçüde arttığı belirtilse de, sipariş, yatırım ve istihdam beklentilerinde düşüş gözlendi.

Sektörü zor bir çeyrek bekliyor

Raporda, Nisan ayındaki düşüşte hem yurtiçindeki finansal şokların artçı etkilerinin hem de küresel ticaretteki korumacılık endişelerinin etkili olduğu vurgulandı. Ayrıca, ABD'nin yeni ithalat tarifeleri ve ihracat pazarlarındaki durgunluk da sektörün görünümünü olumsuz etkileyen unsurlar arasında yer aldı.

Türkiye İMSAD, ikinci çeyrekte sektör beklentilerinin siyasi ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak şekilleneceğini, iç piyasadaki sıkılaşma politikalarının ve ihracat pazarlarındaki gelişmelerin belirleyici olacağını ifade etti.

2024 yılının aynı döneminde Bileşik Endeks’in 95,0 puan, Güven Endeksi’nin 71,0 puan, Beklenti Endeksi’nin ise 81,0 puan seviyesinde olduğu hatırlatılırken, 2025’in ilk yarısının sektör açısından zorlu geçeceğine dikkat çekildi.