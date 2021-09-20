Insha Ventures, yeni POS çözümü PosBasit'i duyurdu

FinTech girişim kurucusu olarak 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Insha Ventures, Türkiye’nin ilk elektronik para lisansı alan FinTech’lerinden Birleşik Ödeme’nin sanal POS altyapısıyla birlikte elektronik para ve ödeme hizmetleri lisansını da kullanarak hayata geçirdiği sanal POS çözümü PosBasit platformunu duyurdu. E-ticaret işletmeleri, pazar yerleri ve bireysel kullanıcılar için yenilikçi ödeme çözümleri sunacak.

Yıl sonunda 1 milyar TL ciroyu hedefliyor

PosBasit’i FinTech ekosisteminin önemli oyuncularından Birleşik Ödeme iş birliğiyle geliştirmekten büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden Insha Ventures Genel Müdürü Yakup Sezer, “PosBasit; tüm kredi kartlarına sunduğu düşük komisyon oranları ve taksit seçeneğiyle şirketlerin müşterilerine güvenli bir online alışveriş deneyimi sunmasını sağlayan bir sanal POS uygulaması olarak faaliyetlerine başladı. Son kullanıcı için hızlı ve kolay bir deneyim olan PosBasit’in kullanıcı dostu ara yüzleri sayesinde üye iş yerleri satışlarını yakından takip edebileceği sorunsuz bir akış deneyimine kavuşacak” diyor. Üye işyerlerine ve son kullanıcıya yönelik canlı destekle müşteriye özel çözümleri de hayata geçireceklerini belirten Sezer, sözlerini şöyle sürdürdü: Özel kurye hizmeti, banka hesap entegrasyonu, ortak çalışma alanı, sosyal medya yönetimi, depolama alanı, lojistik operasyonları, şirket kurulumu, online & offline etkinlik ajansı ve maliyet yazılımı gibi hizmetleri PosBasit ile birlikte sunarak yepyeni bir e-ticaret ekosistemi yaratıyoruz. İlk yılımızda amacımız en iyi alternatif olmak. Bir ödeme platformu olmaktan daha çok müşterilerinin 360 derece ihtiyaçlarını dinleyen ve çözen, üye işyerlerimize özel avantajlar ve indirimlerden yararlanabileceği bir deneyim geliştirmeyi hedefliyoruz. E-ticarete yeni başlayanlar için pazarlama, satış, müşteri yönetimi vb. içeriklerin olacağı PosBasit Akademi’yi kurmak ve işletmeleri e-ticaretle tanıştırmak da amaçlarımız arasında yer alıyor. Ürünümüzün pazarda büyük ilgi göreceğini düşünüyoruz, hedefimiz bu yıl sonuna kadar 1 milyar TL’lik ciroya ulaşmak.”

Birleşik Ödeme CEO’su İlker Sözdinler de şöyle konuştu: “PosBasit ile yaptığımız iş ortaklığı sayesinde, e-ticaret sektöründeki devinimi ve standartı yükseltecek, işletmelerin tahsilat sürecini hızlandıracak ve kolaylaştıracak bir hizmetin altyapı sağlayıcısı olmaktan çok memnunuz. Teknolojinin her gün yeni sektörel ve bireysel çözümler geliştirdiği bu dönemde alanımızda akla gelen ilk şirketlerden biri olmak gurur verici. Birleşik Ödeme olarak, PosBasit ile olan bu iş ortaklığımız kapsamında sadece sektör ihtiyacına karşılık vermekten öte, e-ticaret dünyasına yeni oyuncuların katılımını da kolaylaştıracak bu projenin ticaretin dijitalleşmesi süreci içinde önemli bir adım olduğuna inanıyoruz.”