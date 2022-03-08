Insider’dan 28 ülkeye teknoloji ihracatı

Kişiselleştirilmiş, çok kanallı müşteri deneyimi platformu Insider, son 3 yılda 3 kat büyüdü. Yüzde 100 Türk mühendislerin ürettiği teknolojiyi 28 ülkeye ihraç eden Insider, şirket değerlemesini 1 milyar doların üzerine taşıdı ve Türkiye'nin ilk yazılım unicorn'u oldu.

Insider'ın aldığı Seri D yatırımı, global düzeyde yayılmayı hızlandırmak, yapay zeka tabanlı teknolojiyi güçlendirmek ve global satış ve pazarlama yatırımlarını artırmak için kullanılacak. Geçen 3 yılda çalışan sayısı yüzde 300 büyüyen Insider, hızlı bir şekilde global işe alım süreci başlatarak gelecek 4 yıl boyunca 2 binden fazla iş imkanı oluşturmayı hedefliyor.

“Hızlı büyüme ivmemizi ABD pazarına da taşımayı hedefliyoruz”

Yazılım şirketlerinin yarattığı katma değerin çok büyük olduğunu belirten Insider Kurucu Ortağı ve CEO’su Hande Çilingir, "Özellikle bizim gibi gelişmekte olan coğrafyalarda bu katma değeri artırmak ve etki yaratmak için daha fazla yazılım şirketine ihtiyacımız var. Milyar dolarlık şirket olmak bir şirketin yaşam döngüsünde önemli bir dönüm noktası olsa da gerçek başarının içinde bulunduğumuz komüniteleri ileri taşıyacak işlerde gizli olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Ülkelerin ekonomilerini geliştirmek için yazılım şirketlerinin sayısını artırmak gerektiğinin bir gerçek olduğunu aktaran Çilingir, şunları kaydetti: "Bugün, dünyanın en önemli yazılım şirketlerinden biri olma yolunda bu noktaya eriştiğimiz ve en önemlisi ülkemizden daha fazla yazılım şirketi çıkmasını teşvik ettiğimiz için çok mutluyuz. Asya, Avrupa, Avustralya ve Güney Amerika'daki hızlı büyümemizin ardından aynı ivmeyi ABD pazarına da taşımayı hedefliyoruz. Olduğumuz noktada, Samsung, GAP, MAC ve Santander gibi önde gelen global markaların güvenilir yazılım ortağıyız. Şu anda en büyük odak noktamız Insider'ı yeni pazarlarda daha geniş kitlelere tanıtmak ve dünya çapında pazarlama uzmanlarının bir numaralı platform seçimi olmak.”