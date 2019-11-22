İnsu Teknik, Ar-Ge Merkezi belgesini aldı

22 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da yer aldığı törene İnsu Teknik Ticari Süreçlerden Sorumlu Şirket Ortağı Mike Behmoaras ve Teknik Süreçlerden Sorumlu Şirket Ortağı Ali Hakan Süalp katıldı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Behmoaras, kuruldukları günden bu yana AR-GE faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ve ileri teknolojiye sürekli yatırım yaptıklarını söyledi. Bu doğrultuda çalışmalarını Ar-Ge Merkezi belgesi ile taçlandırdıklarını belirten Behmoaras, “Ar-Ge ve inovasyon günümüzde rekabetin vazgeçilmez unsurlarından biri haline geldi. Biz de sürdürülebilir bir büyüme yakalamak ve bunun devamını sağlamak adına teknolojiyi yakından takip ediyoruz. Üretimde verimliliğe ve yenilikçi çalışmalara önem veriyoruz. İleri teknolojiye düzenli yatırımlar yaparak, ürün ve hizmet kalitemizle fark yaratıyoruz. Çalışmalarımız neticesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkileri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Ar-Ge Merkezi belgesini almanın mutluluk ve gururunu yaşıyoruz” dedi. Ar-Ge merkezlerinde tasarım yeteneğine sahip tecrübeli bir kadro ile çalıştıklarını belirten Behmoaras, Ar-Ge’yi odağına alan yenilikçi yaklaşımlarla hızla değişen rekabet ortamında fark yaratmak adına çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti.

“Global bir marka haline geldik”

Oldukça kısa sürede sektörlerinde Türkiye’de lider, dünyada da en büyük global oyunculardan biri haline geldiklerine dikkat çeken Şirket Ortağı Ali Hakan Süalp de, “Otomotiv ve diğer alanlarda her geçen gün artan beklentileri karşılamak için kendimizi sürekli geliştiriyor ve ürünlerimizi içinde bulunduğumuz dönemin gereklerine uygun olarak üretiyoruz. Çağa ayak uydurarak ülkemizde ve global pazarlarda adımızdan sıkça söz ettiriyoruz. Başarılı çalışmalarımız neticesinde kısa sürede global bir marka haline geldik. Hep daha iyisini üretme amacı ile yol alıyoruz ve Ar-Ge çalışmalarına önem veriyoruz. Bu çalışmalarımızın karşılığında aldığımız Ar-Ge Merkezi belgesi ile gurur duyuyoruz” diye konuştu.