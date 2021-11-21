İntegral Spor’dan 70 ülkeye ihracat

Futbol sahalarının yanı sıra golf ve basketbol sahası projeleri de yürüten İntegral Spor, 4 kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Futbol sahası için çim seçiminin önemli bir konu olduğunu belirten İntegral Spor CEO’su Yavuz Macit, doğal çime göre pek çok faydası olması nedeniyle son dönemde suni çimin spor tesislerinde yoğun şekilde kullanılmaya başladığını aktardı. Suni çim seçimlerinde FIFA standartlarına uygun ürünlerin tercih edilmesi gerektiğini belirten Macit, açık ve kapalı futbol sahalarında kaliteli suni çimin tercih edilmesinin yapılacak müsabakaların da daha kaliteli geçmesini sağladığını vurguladı.

“Birçok saha projemiz var”

İntegral Spor olarak futbol sahalarının yanı sıra stadyum, golf ve basketbol sahası projeleri de yürüttüklerini kaydeden Macit, başarılı projelerin insanların ilgisini çektiğini ifade etti.

Başta Cezayir, Kosova, Fransa, İngiltere, Arnavutluk, Portekiz, Bulgaristan olmak üzere 4 kıtada 70’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini bildiren Macit, en çok talep gören spor tesislerinin futbol sahalarından oluştuğunu aktardı. Son dönemde özellikle çok amaçlı sahaların yoğun şekilde tercih edildiğini anlatan Macit, “Çok amaçlı spor sahalarında tenis, basketbol, futbol gibi farklı sporlar rahatlıkla oynanabilir. İntegral Spor olarak gerçekleştirdiğimiz saha projeleriyle şirketin kalitesini de ortaya koyuyoruz. Şimdiye kadar gerçekleştirmiş olduğumuz projeler, başarılarımızın teminatı niteliğinde. İlerleyen süreçte gerçekleştireceğimiz birçok saha projesi var.” şeklinde konuştu.

“Ekonomi ve esnekliği ön planda tutuyoruz”

Futbol sahası büyüklüğüne bağlı olarak bakım masraflarının da değişkenlik gösterdiğini söyleyen Macit, şunları kaydetti: “Futbol sahası projelerinde en baştan başlanarak zeminin düzleştirilmesi ve drenaj çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerekiyor. Futbol sahalarının kurulumunda drenaj çalışmalarının yapılması önemli bir konu. Bu sayede yağmur yağması halinde suların kolay bir şekilde tahliye edilebilir. İntegral Spor olarak saha kurulumlarında işlevsellik, ekonomi ve esnekliği ön planda tutuyoruz. Farklı tasarımlarıyla ilgi çeken futbol sahası projelerimiz var. Proje takibinde mimarlar, peyzaj mimarları, inşaat mühendisi, bina hizmet planlayıcıları gibi oldukça geniş bir ekiple çalışmalar yürütüyoruz. Ekiplerimizin tamamı büyük bir disiplin ve özveri ile çalışmalarını sürdürüyor.”