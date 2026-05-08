Intel hisseleri, Apple anlaşması sonrası fırladı

Intel ile Apple arasında bir yılı aşkın süredir devam eden yoğun görüşmeler sonucunda ön anlaşmaya varıldı. Konuya yakın kaynaklar, son aylarda resmi bir anlaşmanın tamamlandığını belirtti.

Intel'in hangi Apple ürünleri için çip üreteceğine ilişkin detaylar ise henüz netlik kazanmadı.

Apple'ın yıllık olarak 200 milyondan fazla iPhone sevk ettiği, bunun yanı sıra milyonlarca iPad ve Mac bilgisayar sattığı biliniyor.

Anlaşma haberinin ardından Intel hisseleri gün içinde yüzde 14,49 yükselirken, Apple hisseleri de yüzde 1,75 değer kazandı.