Intel'den hisse uyarısı! ABD hükümetinin alımları uluslararası satışlara zarar verebilir

ABD'li çip üreticisi Intel, hükümetin şirketteki yüzde 10'luk hissesinin iş faaliyetleri üzerinde potansiyel riskler barındırabileceğini bildirdi. Şirketin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) yaptığı açıklamada, bu durumun uluslararası satışları olumsuz etkileyebileceği ve gelecekteki devlet teşviklerine erişimi sınırlayabileceği ifade edildi.

Uyarı, Başkan Donald Trump'ın hükümet hibelerini hisse senedine dönüştürme kararının ardından geldi. Intel, anlaşmanın diğer devlet kurumlarını da benzer taleplerde bulunmaya teşvik edip etmeyeceğinin veya gelecek teşviklerin kesilebileceğinin belirsiz olduğunu değerlendirdi.

Hisse alımının, Biden yönetimi döneminden kalan 5,7 milyar dolarlık CHIPS Yasası hibesi ile 3,2 milyar dolarlık Güvenli Alan programı ödeneği kullanılarak yapılacağı ve işlemin 26 Ağustos'ta tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

2024 gelirlerinin yüzde 76'sı ABD dışından

Şirket ayrıca, ABD hükümetinin hissedar olmasının Intel'in yurtdışı operasyonlarında ek düzenlemelere yol açabileceğini, Çin başta olmak üzere yabancı sübvansiyon yasalarına tabi kılabileceğini aktardı. Intel'in 2024 mali yılı gelirlerinin yüzde 76'sı ABD dışından, yüzde 29'u ise Çin'den elde edildi.