Intel'in 2025 ilk çeyrek beklentileri hayal kırıklığı yarattı

Intel'in gelirleri dördüncü çeyrekte 13,81 milyar dolar olan beklentileri aşarak 14,26 milyar dolar olurken, düzeltilmiş hisse başına kar da 12 cent olan beklentinin üzerinde 13 cent olarak gerçekleşti.

Intel geliri beklentileri aşsa da geçen yılın aynı dönemine göre geriledi. Üst üste üçüncü çeyrekte de düşen gelirler bir önceki yıla göre yüzde 7 azaldı.

Şirketin bu çeyrekteki net zararı 126 milyon dolar ya da hisse başına 3 sent olurken, geçen yılın aynı döneminde 2,67 milyar dolar ya da hisse başına 63 sent net kar elde edilmişti.

Intel yaptığı açıklamada, ilk çeyrek gelirinin 11,7 milyar ila 12,7 milyar dolar olacağını ve ortalama 12,85 milyar dolarlık analist tahminini kaçıracağını söyledi.