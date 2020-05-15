İnteltek’te devir için Rekabet’e başvurdu

15 Mayıs 2020

Kerim ÜLKER

Turkcell ve Yunan devi Intralot arasındaki ortaklık sona erdi. Kamuoyunun iddia olarak bildiği "Spor Müsabakalarına Dayalı Sabit İhtimalli ve Müşterek Bahis Oyunlarını" 15 yıl boyunca İnteltek ile yapan Turkcell ve Intralot’ta hisse devri için Rekabet Kurumu’na başvuru yapıldı.

Intralot, Turkcell’in yüzde 55’lik hissesini devralmak için Rekabet’in onayını bekliyor. Onay verilirse Yunan devi, İnteltek’in yüzde 55’lik hissesini İspanya’da kurulu Intralot Iberia Holdings SAU adlı şirket aracılığıyla devralacak. Resmi onaylar tamamlandıktan sonra İnteltek’in tek sahibi Yunan Intralot olacak.

Bilindiği üzere bu yılın Ocak ayında Turkcell’den yapılan açıklamada “Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Turktell Bilişim Servisleri A.Ş., Global Bilgi Paz. Dan. ve Çağrı Servisi Hizm. A.Ş. ve Turkcell Satış ve Dijital İş Servisleri A.Ş.'nin toplamda % 55'ine sahip olduğu İnteltek İnternet Teknoloji Yatırım ve Danışmanlık Ticaret A.Ş.'deki ("İnteltek") paylarının tamamının tüm hak ve borçlarıyla birlikte İnteltek'e devretmek için ön anlaşma imzalamıştır” denildi.

En zengin işadamlarından

Yunanistan’ın en ünlü işadamlarından biri olan, 1.2 milyar dolarlık servete sahip Socrates Kokkalis’e ait olan Intralot, 1992 yılında kuruldu. 5 bin 400 çalışanı olan Intralot’un cirosu 1.2 milyar Euro civarında. Hisseleri Atina Borsası’nda işlem gören şirketin 53 ülkede operasyonu bulunuyor.