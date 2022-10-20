İnterContinental Bursa için imzalar atıldı

ALİ ŞAHİN/ BURSA

İHG Hotels&Resorts, InterContinental markasının üst düzey lüks konseptini, Atış Grup ortaklığı ile Bursa’da hayata geçirmek için imzaları attı. Bu imza ile birlikte IHG’nin 2022 yılı içinde global lüks ve yaşam tarzı segmentine 50 yeni otel ekleyeceği belirtildi. InterContinental Bursa, dünyanın en iyi lüks otel markalarından birini Türkiye’de yeni bir konuma taşırken, markanın kendine has tarzını sergilerken ve 3 milyondan fazla nüfusuyla Türkiye’nin dördüncü büyük şehrine lüks bir seçenek getirecek. InterContinental Bursa 2024 sezonunda açılacak. InterContinental Bursa’da en yüksek standartlara sahip 192 odaya, farklı türde restoranlara, toplantı odalarına, yüzme havuzlarına, spa ve fitness alanına ev sahipliği yapacak.

“Kararlılığımızın bir göstergesi”

Yeni atılan imzalarla ilgili olarak IHG Hotels & Resorts, Geliştirme Avrupa Başkan Yardımcısı olan Willemijn Geels konu ile ilgili gelişim aşamalarından bahsederken “Türkiye, IHG için büyüyen önemli bir pazardır. Bursa’daki ilk InterContinental tesisimizle ilgili imzaların atılması da muhteşem bir dönüm noktasıdır. Proje yatırımcısı Atış Yapı ile çalışmaktan büyük mutluluk duyuyoruz, uzun ve verimli bir ortaklık için sabırsızlanıyoruz. Bu imza, IHG’nin, Pazar lideri olan markalarımızı Avrupa’nın dört bir yanındaki yeni ve cazip hedeflere taşıma konusundaki kararlılığının bir göstergesidir” dedi.

“En iyiyi Bursa’ya kazandıracağız”

Atış Şirketler Grubu CEO’su Ahmet Atış ise “Yatırım stratejilerimizde attığımız her adımda olduğu gibi IHG Hotels & Resorts ile kurduğumuz birliktelikte de ‘en yeni’, ‘en iyi’ ve ‘en farklı’ olanı Bursa’ya kazandırmayı amaçladık. InterContinental Bursa’nın özgün ve baş döndürücü nitelikteki luxury konseptinin, Bursa’daki konaklama standartlarını daha önce hiç görülmemiş bir seviyeye taşıyacağına inanıyoruz” dedi.

“5 yıldır geliştirmesini yapıyoruz”

DownTown projesinin Türkiye’deki en büyük karma yaşam alanlarından birisi olduğunu hatırlatan Atış, “Burasını komple bir yaşam merkezi olarak planlıyoruz. Inşallah tam aktive olduğunda Bursa’da Hanlar Bölgesi’nden sonra en fazla turist ağırlayacağımız yer olacak. Yaklaşık beş yıldır otelin geliştirmesini yapıyoruz. Standart olarak değil luxury segmentte büyük metrekare odaların, daire tipinde odaların olduğu ve bununla beraber entegre 112 dairemizin bulunacağı bir sistem. Bursa’nın en büyük spasını da buraya inşa ediyoruz” dedi.