"İntermodal taşımacılık ile Avrupa’ya ihracatta en önemli çözüm ortağıyız"

Türkiye’de ve Avrupa’da lojistik sektörünün ve intermodal taşımacılığın önde gelen kuruluşlarından DFDS’in Akdeniz İş Birimi Başkanı Lars Hoffmann Dünya’nın sorularını yanıtladı.

Türkiye’de 5. yılınızı kutluyorsunuz. 5 yılda Türkiye’de Ro-Ro taşımacılığı alanında DFDS olarak ne kadar yatırım yaptınız, taşıma ve yük gemisi kapasitesi nasıl bir artış gösterdi?

DFDS Akdeniz İş Birimi olarak son 5 yılda gemi sayısını 12’den 21’e çıkardık. Bunun yanı sıra güçlendirdiğimiz intermodal altyapısı ile Türkiye ve Avrupa arasındaki güvenli ve hızlı taşımacılık çözümlerini de sürekli olarak geliştiriyoruz.

Pendik, Yalova, İzmir, Ambarlı ve Mersin limanları ile Türkiye’deki operasyonlarını yürüten DFDS Akdeniz İş Birimi, İtalya’da Trieste ve Bari, Yunanistan’da Patras, Fransa’da Sete ve Marsilya ve de Kuzey Afrika’da Tunus limanlarından hizmet vermektedir.

DFDS Akdeniz İş Birimi, Türkiye’nin bütün bölgelerinde faaliyet gösteren işletmelerin ve uluslararası taşımacılık firmalarının Avrupa’da İtalya, Yunanistan, Fransa, Almanya, İngiltere ve Kuzey Afrika pazarlarına en hızlı ve güvenli şekilde ulaşmasını sağlıyor. Son olarak nisan ayında hizmete giren İzmir – Sete hattı ile Türkiye ve Avrupa arasındaki güvenli ve hızlı taşımacılık çözümlerine bir yenisini daha ekledik. İzmir’den Sete’ye 72 saat gibi bir sürede ulaşım ve yüksek kapasite olanağı tanıyan yeni hat, hedef pazarlara en hızlı, emniyetli ve güvenilir şekilde ulaşmayı sağlıyor.

Firmalar aynı zamanda DFDS Akdeniz İş Birimi’nin gelişmiş intermodal altyapısı ile İzmir’den Paris’e 6 günde, Londra’ya ise 7 günde ulaşabiliyor. DFDS müşterilerine Güney Marmara, Ege ve tüm Anadolu bölgelerine çıkış ve varış yapacak yüklemeleri için transit süre ve maliyet avantajı sağlayacak olan İzmir-Sete rotası, pazar günü haftada bir sefer şeklinde düzenleniyor. İlk etapta İzmir-Sete hattımızda gemi- sefer frekansını arttırmayı planlıyoruz.

DFDS'in halihazırda sunduğu kapsamlı sefer ağını büyütüp genişletmeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda planlama ve çalışmalarımız hız kesmeden sürüyor. Bunun yanında DFDS, müşterilerine sunduğu üstün hizmet kalitesinin en önemli belirleyicisi olan çalışan sayısını Akdeniz İş Birimi’nin faaliyete geçtiği 2018 yılından beri sürekli arttırarak istihdama da katkı sağladı. DFDS Akdeniz İş Birimi’nin, Türkiye, Fransa ve İtalya’daki operasyonlarında görev alan 1.000’in üzerinde çalışanı bulunuyor.

"Pandemide önem kazandı"

Intermodal taşımacılıkta Avrupa’nın en büyük altyapısına sahip olduğunuz belirtiliyor, bu tabloyu rakamsal ve hizmet çeşitliliği ve müşteri memnuniyeti yönünden değerlendirir misiniz?

Deniz ve demir yolu taşımacılığını birleştiren intermodal çözümler, pandemi sürecinde daha da büyük önem kazandı. Bu doğrultuda DFDS Akdeniz İş Birimi olarak Ro-Ro ve demiryolu taşımacılığını birleştiren intermodal taşımacılık çözümlerine daha fazla yatırım yapıyoruz. DFDS'nin Trieste liman terminalinden geçen tüm yük hacimlerinin yaklaşık yüzde 50'si bugün Avrupa'daki noktalara demiryolu ile taşınıyor. 2018'den bu yana haftalık tren seferlerimizi iki katına çıkardık ve dolayısıyla bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekiyordu.

Feribot seferlerimiz ve lojistik hizmetlerimizle birlikte demiryolu taşımacılığına olan talebin giderek arttığını görüyoruz. Öte yandan 17 Kasım 2022 itibarıyla Yalova’dan gemilerimize yüklenen üniteleri, Fransa-Sete limanından haftada karşılıklı 3 tren seferi hizmeti ile Paris’e 6 günde ulaştırarak Türk ihracatçılarına büyük bir zaman avantajı sağlıyoruz. Geçtiğimiz günlerde hizmete giren İzmir-Sete hattında da firmalar, DFDS Akdeniz İş Birimi’nin gelişmiş intermodal altyapısı ile İzmir’den Paris’e 6 günde, Londra’ya ise 7 günde ulaşabiliyor. Intermodal taşımacılık çözümlerine yatırım yapmaya devam ediyoruz.

"Müşterilere hızlı servis sunacağız"

Liman ve demiryolları bağlantıları önemli. Liman yatırımlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

PrimeRail sonrası DFDS’in hizmet kalitesi ve servis çeşitlendirmesi ne yönde değişim ve gelişme gösteriyor? DFDS Akdeniz İş Birimi olarak, Avrupa’daki intermodal altyapımızı genişleterek Türk ihracatçısı ve ihraç malı taşıyan lojistikçilerin en önemli çözüm ortağı haline geldik. Öncelikli olarak liman yatırımlarımız ile daha fazla park alanı sağlamayı ve bu sayede operasyonel hizmeti artırmayı planlıyoruz. Buna ek olarak Ro-Ro hatlarımız ve tren bağlantılarımızı da çeşitlendirerek müşterilerimize daha hızlı bir servis sunmayı hedefliyoruz. Karşılıklı hareket eden seferlerimiz ile Anadolu’dan gelen yüklerin, Pendik, Yalova limanlarından İtalya’nın Trieste ve Bari limanlarına, nisan ayında hizmete aldığımız yeni hat ile İzmir limanından Fransa’nın Sete limanına ayrıca Marsilya-Tunus bağlantısı ile Kuzey Afrika’ya transferini sağlayabiliyoruz. Ambarlı-Pendik limanları arasında sağladığımız “Feeder” hizmetimiz ile Halkalı, Çerkezköy, Çorlu bölgelerinden çıkan yüklerin Pendik’ten İtalya ulaşımı sağlanabilmektedir.

DFDS’in Alman demiryolu operatörü primeRail'i 2021’de bünyesine katması, çevreci çözümlere daha fazla odaklanarak taşımacılık ağımızı genişletirken, demiryolu birimimizi büyütme hedefimiz doğrultusunda atılmış stratejik bir adımdı. 2018'den bu yana haftalık tren seferlerimizi iki katına çıkardık ve dolayısıyla bir sonraki aşamaya geçmemiz gerekiyordu. Feribot seferlerimiz ve lojistik hizmetlerimizle birlikte demiryolu taşımacılığına olan talebin giderek arttığını görüyoruz. Müşteriler mallarını Türkiye'deki terminallerimize bırakıp, Avrupa'da varış noktalarına çok yakın yerlerde teslim alabiliyor.

Akdeniz İş Birimi’nin hizmet ağını dikkate aldığımızda Türk dış ticaretine katkısı ve toplam taşımalardaki payı ne kadardır rakamsal olarak?

DFDS Akdeniz İş Birimi olarak, Türkiye ve Avrupa arasında gerçekleşen uluslararası kara taşımacılığının yüzde 40’ını Ro-Ro hatlarımızla sağlıyoruz. Ulaştığımız limanlardan da demiryolu bağlantıları ile müşterilerimize hızlı, güvenli ve çevre dostu taşımacılık hizmetleri sunuyoruz.

"İlk yeşil gemimizi 2025’te denizlere indireceğiz"

Sürdürülebilirlik ve yeşil lojistik başlığı altında özel olarak hangi noktaların altını çizmek istersiniz, Türkiye’nin dış ticarette ana iş ortağının Avrupa Birliği ülkeleri olduğu gerçeğini düşünerek? DFDS olarak sektörün ve hepimizin geleceği için gemilerimizin daha uzun süre daha verimli çalıştırılmasını sağlayan yeni teknolojik gelişmelerden faydalanarak, sürdürülebilir ekonomiyi desteklemeye ve doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına destek olmaya devam ediyoruz.

Karbon emisyonlarını azaltmak için hem kısa hem de uzun vadeli eylemlere odaklanan 2 parçalı bir iklim stratejisi ile ilerliyoruz. Sürdürülebilirlik vizyonu ile çevresel ayak izimizi kademeli bir şekilde azaltarak 2050 yılına kadar iklim nötr olmak için çalışıyoruz. Kısa vadeli hedefimiz, 2030 yılına kadar karbon (CO2) emisyonlarını yüzde 45 azaltmak. Karayolu taşımacılığımızı sürdürülebilir kılmak için Volvo Trucks ile ortak bir proje hayata geçirdik. Sektörün elektrikli karayolu taşımacılığına geçişini hızlandırmaya tamamen kararlıyız ve şimdiden Volvo Trucks'tan 125 adet elektrikli kamyon sipariş ettik. Ayrıca ilk yeşil gemimizi, en geç 2025’te suya indirme hedefimiz var.