İnternet haberciliğine yeni oyuncu

Dijitalleşen dünyada, habercilik de artık internette hayat buluyor. Bu alanda en yeni projelerden biri olan Pusholder’ın Kurucuları Sercan Kılıç ve Duhan Ediz, sektörün geleceği hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Kılıç, “En güvenilir bilginin adresi olmak için yola çıktık. Pusholder, gençlerin emeğiyle, tüm Türkiye için yayın yapıyor” ifadelerini kullandı. Ediz ise “Kısa zamanda büyük işlere imza attık. Önümüzdeki dönemde takipçilerimizi büyük sürprizler bekliyor” dedi.

Genç girişimci Sercan Kılıç, Pusholder’ın kuruluşu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kılıç, “Pusholder’ı yeni nesil dijital medya platformu olarak tanımlıyoruz. Dijitalleşen medya araçları, doğru bilgi alınan kaynakların da azalmasına neden oldu. Herkesin doğru habere ulaşmaya hakkı var” ifadelerini kullandı. “En doğru, en güvenilir ve en hızlı haberi okurlarımıza ulaştırmak için çalışıyoruz” diyen Kılıç, “Şu an 10 kişilik bir editör ekibimiz var. Tamamı genç ve dinamik arkadaşlar. Pusholder, gençliğin dinamizmi ve enerjisi ile hayat buluyor. Biz bu heyecan ve azimle doğru bilginin peşindeyiz” şeklinde konuştu.

Pusholder Kurucusu Duhan Ediz ise yayın yaptıkları konu başlıkları ile ilgili de bilgi verdi. Siyasetten gündeme, spordan eğlenceye, teknolojiden sağlığa kadar pek çok farklı konu başlığının yer aldığı site şimdiden hatırı sayılır ziyaretçi kitlesine ulaştı.

Yaptıkları işin bir bakıma kamuya hizmet olduğunu vurgulayan Ediz,”Sistemin araçlarında çok fazla yanlış ve çarpıtılmış bilgi var. Bu karmaşanın içinde insanlar neyin doğru, neyin yanlış olduğunu anlamakta zorlanıyorlar. Pusholder olarak, herkesin doğru habere ulaşma hakkını savunuyor ve kamuya yararlı bir iş yaptığımızı düşünüyoruz” dedi.

'İnsanlar bize güveniyor'

Kılıç, “İnternet sitemiz olan www.pusholder.com üzerinden yayın yapıyoruz. Şu an ağırlıklı olarak sosyal medya platformlarından Twitter’da da yerimizi aldık. Güzel bir takipçi kitlesine kısa bir zaman içinde ulaştık” açıklamalarında bulundu. 2020 yılının Ocak ayında kurulduklarını söyleyen Kılıç, “Bu kadar kısa bir zamanda yüz binlerce takipçiye ulaşmak büyük bir başarı. Bu başarımızı, işimizi yaparken duyduğumuz özene borçluyuz. Hiçbir zaman sadece kitlemiz artsın diye yayın yapmadık. Aldığımız her bilgiyi en güvenilir kaynaklardan teyit ederek paylaşıyoruz. Böylelikle insanlar da bize güveniyor” ifadelerini kullandı.

Genç girişimci Sercan Kılıç ve Duhan Ediz’den Tavsiyeler

Kılıç, “Pusholder, benim uzun süredir hayalini kurduğum bir oluşum. Benim gibi genç girişimci arkadaşlara tavsiyem ise hayallerinden asla vazgeçmemeleri. Bugün Pusholder gibi büyük bir takipçi ile okur kitlesine sahip olan, 10 kişilik bir ekiple çalışan bir yapı kurabildiysem, bunu çok çalışmaya ve hayallerimin peşinden koşmaya borçluyum” şeklinde konuştu.

Öte yandan çalışma arkadaşları ile güzel bir enerji yakaladıklarını aktaran Ediz, “Ekip arkadaşlarım da bu süreçte her zaman en büyük destekçim oldu. Pusholder’ın bugünlere gelmesinde onların yadsınamaz bir emeği var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve uzun yıllar birlikte çalışacağımızı umuyorum” dedi.

Pusholder’ın gelecek dönemdeki hedeflerinden de bahseden Kılıç ve Ediz, “Şu an için koyduğumuz ilk hedef, en çok tıklanan dijital medya platformları arasında yer almak. Bunun yanı sıra sosyal medyadaki başarımızı da artırmak istiyoruz” açıklamalarında bulundu. Kılıç, “Daha büyük bir ekiple, daha çok işe imza atmak için var gücümüzle çalışıyoruz” ifadelerine yer verirken, Ediz sözlerini “İnanıyoruz ki bir sene içerisinde tüm hedeflerimizi gerçekleştireceğiz” şeklinde bitirdi.