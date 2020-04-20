İntertim, ilk etap makine yenilenme yatırımlarını tamamladı

20 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Orman ürünleri sektöründe ihracat odaklı üretim yapmak üzere 1995 yılından beridir faaliyetlerini sürdüren İntertim, geçtiğimiz dönemde başlattığı 2 milyon TL bütçeli makine yenileme yatırımlarını tamamladı. Firmalarına kalite, verimlilik ve iş güvenliği açısından farklı bir vizyon kazandıran ilk etap makine yenileme yatırımın ardından en büyük hedeflerinin 2023 yılına kadar tesislerindeki tüm makineleri etaplar halinde son teknoloji yeni nesil makinelerle değiştirmek olduğunu ifade eden İntertim Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Ciğer, “Makine yatırımlarının tamamlanması ile 16 personel tasarrufu sağladık. Boşta kalan personelimizi firmamız bünyesinde ihtiyaç olan farklı imalat makinalarında istihdam ederek işlem hacmimizi geliştirdik. Ayrıca yapılan bu yatırım, çalışanlarımız tarafından da memnuniyet ile karşılanmıştır” dedi.

2019 yılında toplam 39 bin 500 metreküp mamul üretimi gerçekleştirdi

Firma olarak grup şirketleri İnterpalet Palet İmalat Sanayi A.Ş. ile birlikte Türkiye’nin dört ayrı bölgesinde yerleşik tesisleri ve 200 e yakın çalışanları ile üretimlerini aksatmadan sürdürdüklerini ifade eden Ciğer, 2020 yılına yeni müşteriler ve siparişler ile başladıklarını ifade ederek yılsonu cirolarında yüzde 20’lik bir artış planladıklarını kaydetti. 2021 yılı içinde yüzde 20’lik kapasite artırımı yatırımı öngördüklerini ifade eden Ciğer, “2018 yılında 36 bin 500 metreküp mamul üretimimizi 2019 yılında 3 bin metreküp artırarak 39 bin 500 metreküpe çıkarttık. 2019 yılında toplam ciromuz yaklaşık 58 milyon TL olarak gerçekleşirken istihdamımızı da yüzde 13 artırdık” dedi.

Üretiminin yüzde 65’ini iç piyasaya yüzde 35’ini de ihracata gönderiyor

Kereste ve palet sektöründe ahşap ambalaj ürünleri ve inşaat sektörü için her türlü ürünün taşımasında kullanılacak palet ürünleri ile Jant Sanayi, Şişecam, seramik, bakliyat, süt ürünleri, metal kutu üreticileri, içecek sektörü ile otomotiv sanayine hizmet verdiklerini aktaran İntertim Orman Ürünleri Yönetim Kurulu Başkanı Tarık Ciğer, Hindistan, Katar, İsrail, Cezayir, Tunus, KKTC, Irak, Lübnan, Mısır, Gürcistan gibi ülkelere ihracatlarının sürdüğünü kaydetti. En büyük ihraç ürünlerinin fırınlı kereste ile demonte palet tahtası ürünleri olduğunu kaydeden Tarık Ciğer, şunları söyledi: “2020 yılına firmamız Irak pazarında hem inşaat ve yapı sektöründe hem de demonte palet tahtası üretiminde ocak-şubat aylarındaki yüksek talep karşılanmış, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışa ulaşmıştır. Mart ayı başlarındaki ihracat ile devam edilirken 14 Mart’tan sonra Irak’ta yaşanan Koronavirüs salgını ile sınırların kapatılması ile ihracat durdurulmuştur. Ancak yurt içi serbest bölgelere ihracatımız yoğun bir şekilde devam etmiş ve halen devam etmektedir. 3 aylık dönemde üretimimizin yüzde 65’i iç piyasaya yüzde 35’i de ihracata aktarılmıştır.”