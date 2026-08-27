İntetra Teknoloji halka arz için talep topluyor

Akıllı ulaşım sistemleri alanındaki yaklaşık 21 yıllık yolculuğunu teknoloji ve mühendislik kabiliyetlerini sürekli geliştirerek sürdüren İntetra Teknoloji, büyüme yolculuğunda halka arz ile başlıyor. Şirket, Bulls Yatırım liderliğinde 27 Ağustos 2026’ya kadar INTET.HE borsa kodu ile talep toplayacak.

İntetra Teknoloji'nin halka arzında, 30 milyon TL nominal değerli pay sermaye artırımı ve 10 milyon TL nominal değerli pay ortak satışı olmak üzere toplam 40 milyon TL nominal değerli pay halka arz edilecek. Halka arzda pay başına birim fiyat 53,60 TL olarak belirlenirken, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2 milyar 144 milyon TL'ye ulaşması öngörülüyor. Katılım Endeksi’ne uygun olan İntetra Teknoloji payları, halka arz sonrası Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görecek. Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 25 olacak.

Şirket, halka arzdan elde edilecek kaynağı; teknoloji ve Ar-Ge yatırımlarının artırılması, ürün ve yazılım geliştirme kapasitesinin güçlendirilmesi, üretim altyapısının geliştirilmesi ve uluslararası pazarlardaki büyümenin hızlandırılması amacıyla kullanmayı hedefliyor.

21 yıllık tecrübeyle akıllı ulaşım

İntetra Teknoloji Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ömerbeyoğlu, halka arzı şirketin geleceğe yönelik büyüme ve dönüşüm yolculuğunda önemli bir dönüm noktası olarak gördüklerini belirterek şunları söyledi: “İntetra Teknoloji olarak, 21 yıllık tecrübemizle akıllı ulaşım sistemleri, elektronik ücret toplama, trafik yönetimi, bağlantılı ulaşım teknolojileri, raylı sistemler ve dijital mobilite alanlarında kendi teknolojilerimizi geliştiren, üreten, entegre eden ve işleten bir teknoloji şirketiyiz.

Sahip olduğumuz güçlü mühendislik altyapısı ve saha deneyimiyle, geliştirdiğimiz ulaşım çözümlerini şehirlerin ve ulaşım ağlarının ihtiyaçlarına göre hayata geçirerek, daha güvenli, verimli, bağlantılı ve sürdürülebilir bir ulaşım ekosistemine katkı sağlıyoruz. Fabrikalarımızın ve üretim tesislerimizin kapasitesini artırmaya yönelik yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Halka Arz sürecimizle birlikte, farklı teknolojilerle gelişen altyapı ihtiyaçlarını destekleyecek ulaşım ürünlerinin geliştirilmesi ve bu alanlarda Ar-Ge çalışmalarının güçlendirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor.”

Teknoloji ve veriyi bir araya getiriyor

İntetra Teknoloji, kuruluşundan bu yana akıllı ulaşım sistemleri, elektronik ücret toplama, trafik yönetimi, araç-altyapı iletişimi ve akıllı şehir çözümleri alanlarında önemli projeler hayata geçirdi. Şirket; Akıllı Ulaşım Sistemleri (ITS), Ücret Toplama ve Fintech (ETC) ile Raylı Sistemler (RAIL) alanlarında geliştirdiği teknoloji ve çözümleri ortak bir teknoloji ve veri altyapısı üzerinde bir araya getiriyor.

İntetra, yalnızca ekipman sağlayan veya proje kuran bir sistem entegratörü olmanın ötesinde; teknolojiyi geliştiren, üreten, sistemi entegre eden, kuran, işleten ve yöneten uçtan uca bir mobilite teknolojileri şirketi olarak konumlanıyor. Türkiye'de hayata geçirilen Çanakkale Köprüsü ve Bağlantı Otoyolları, Kuzey Marmara Otoyolu, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Ankara-Niğde ve Aydın-Denizli otoyolları gibi önemli ulaşım altyapısı projelerinde elde edilen deneyim, şirketin mühendislik ve proje yönetimi kabiliyetinin önemli referansları arasında yer alıyor.

Halka arzın büyük bir kısmı yatırıma gidecek

İntetra Teknoloji, halka arzdan elde edilecek fonun yüzde 65’ini farklı yatırım alanlarında değerlendirmeyi planlıyor. Ömerbeyoğlu, yatırım planlarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Halka arzdan elde edilecek kaynağın yüzde 35’ini işletme sermayemizi güçlendirmek, yüzde 65’ini ise yatırımlarımızı finanse etmek amacıyla kullanmayı planlıyoruz.

İntetra olarak önceliğimiz, geleceğin mobilite teknolojilerinde rekabet gücümüzü daha da artıracak yatırımları hayata geçirmek. Teknoloji ve Ar-Ge kapasitemizi geliştirirken, yazılım ve ürün geliştirme altyapımızı da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sürdürülebilir ve düzenli gelir yaratma hedefimiz doğrultusunda, kaynağın bir bölümünü güneş ve jeotermal enerji destekli sera yatırımlarımızın yeni fazlarının finansmanında değerlendirmeyi planlıyoruz.”

Gelecek veri alışverişinde

Mehmet Ömerbeyoğlu, “Geleceğin ulaşım sistemlerinde yollar yalnızca araçların üzerinde ilerlediği fiziksel altyapılar olmaktan çıkacak. Yol, araç, trafik sinyalleri, tüneller, ödeme altyapıları ve kontrol merkezleri, birbirleriyle sürekli veri alışverişi yapan, birbirini destekleyen akıllı bir ekosistemin parçaları haline gelecek. Bu dönüşümün temelinde ise yapay zekâ, büyük veri, IoT, araç ve altyapı arasındaki iletişim teknolojileri ve akıllı karar destek sistemleri yer alacak.

İntetra olarak biz, trafik yoğunluğunu önceden analiz edebilen, olası olayları daha erken tespit eden, araçlarla ulaşım altyapısının etkin biçimde iletişim kurmasını sağlayan ve farklı mobilite hizmetlerini tek bir yapı altında buluşturan teknolojiler geliştiriyoruz. Hedefimiz, teknolojinin gücünden yararlanarak insanların daha güvenli, hızlı, konforlu ve çevreye duyarlı bir şekilde hareket edebildiği, verimli ve sürdürülebilir bir ulaşım ekosisteminin oluşmasına katkı sağlamak” dedi.

Ciroyu 2025’te yüzde 50 arttırdı

Mehmet Ömerbeyoğlu şirketin finansal performansını değerlendirirken, büyümeye uzun vadeli dönüşüm ve büyüme stratejisi çerçevesinde baktıklarını ifade ederek şu değerlendirmeyi yaptı: “2025 yılında ciromuzu bir önceki yıla göre yüzde 50 artırarak 2,57 milyar TL seviyesine taşıdık. Aynı dönemde brüt kârımız yüzde 21 artışla 793,9 milyon TL'ye ulaştı. 2026 yılının ilk çeyreğinde ise hasılatımızı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 104 artırarak 629 milyon TL'ye çıkardık.

Esas faaliyet kârımızın 121,6 milyon TL seviyesinde gerçekleşmesi de operasyonel taraftaki gelişimin önemli göstergelerinden biri oldu. 31 Mart 2026 itibarıyla toplam varlıklarımız 3,4 milyar TL, özkaynaklarımız ise 1,8 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Bu güçlü finansal yapıyı, önümüzdeki dönemde teknoloji yatırımlarımızı ve büyüme hedeflerimizi destekleyecek önemli bir unsur olarak görüyoruz. Ancak bizim için asıl önemli olan, bugünün finansal sonuçlarını sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla birleştirebilmek.”