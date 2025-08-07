Inveniam, Katman-1 blokzinciri MANTRA’ya 20 milyon dolar yatırım yaptı

Özel piyasa varlıkları için merkeziyetsiz veri altyapısında küresel lider olan Abu Dabi merkezli Inveniam Capital Partners (Inveniam), gerçek dünya varlıklarının (RWA’ler) tokenize edilmesine odaklanan Katman-1 blokzinciri olan MANTRA’ya 20 milyon dolar yatırım yaptı. Tarafların duyurduğu stratejik teknoloji ve ticari ortaklık, tam veri egemenliği, sürekli gözetim ve akıllı ajan çözümleriyle donatılmış kurumsal düzeyde özel piyasa varlıklarının, dijital olarak yerel (digitally-native) akıllı finansal enstrümanlar aracılığıyla hızla büyüyen merkeziyetsiz finans (DeFi) piyasasında etkin şekilde değerlendirilmesini mümkün kılacak.

Yapay zeka ajanı çözümleri Web3’e entegre edilecek

Ortaklık kapsamında, Inveniam’in veri operasyonları yönetim çözümleri ile Yapay Zeka Ajan Çözüm Paketi, MANTRA’nın regüle edilmiş Web3 altyapısıyla entegre edilecek. Bu entegrasyon, varlık sahipleri, müşteriler ve iş ortaklarıyla ölçeklenebilir özel RWA çözümlerinin geliştirilmesine olanak tanıyacak. Aynı zamanda MANTRA blokzinciri üzerindeki toplam kilitli değer (TVL) ve işlem hacminde kayda değer bir artış sağlanarak Inveniam’in “yapay zeka odaklı ve otonom ajanlarla şekillenen gelecekte özel piyasa varlıklarının sistematik olarak alınıp satılabilmesi” vizyonuyla uyumlu bir yapı kurulacak.

“MANTRA sağlam bir altyapıya, güçlü bir yönetime, net düzenleyici çerçeveye sahip”

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Inveniam Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Patrick O’Meara, “Dubai Sanal Varlık Düzenleme Kurumu (VARA) tarafından lisanslanan MANTRA ile bir süredir görüşme halindeydik. Üçüncü taraf kötü niyetli aktörlerin başarılı girişimcileri ve projeleri hedef aldığını gördükçe, daha da yaklaştık. Yaptığımız ayrıntılı incelemelerde MANTRA’nın sağlam bir altyapıya, güçlü bir yönetime, net bir düzenleyici çerçeveye, kurumsal odaklılığa ve doğru iş ortaklarına sahip bir blokzinciri olduğu kanısına ulaştık” dedi.

Doğru teknoloji uzmanlarına, uzun vadeli geliştiricilere yatırım yapmanın, onlarla ortaklık kurmayı olağanüstü bir fırsat olarak değerlendirdiklerini söyleyen Patrick O’Meara, “Bu ortaklık, MANTRA’ya ekosistemine odaklanıp ölçeklendirmek ve gerçek dünya varlıkları için lider bir Katman 1 blokzinciri olarak konumunu daha da geliştirmek için gereken sermaye ve verimi sağlıyor. Bu temel adım, trilyonlarca dolarlık özel varlıkların dijital ortamlarda faaliyet göstermesini sağlayarak küresel paydaşlar, geliştiriciler ve hiper ölçekleyiciler için yeni nesil ürünlerin önünü açıyor” ifadelerini kullandı.

“En ileri düzeyde merkeziyetsiz altyapıyla hizmet sunmamızı sağlayacak”

Inveniam ile kurdukları ortaklıktan büyük heyecan duyduklarını söyleyen MANTRA CEO’su ve Kurucusu John Patrick Mullin, “Bu işbirliğinin MANTRA’yı %75 bileşik yıllık büyüme oranıyla (CAGR) gelişen ve bugünkü 275 milyar dolarlık değerini 2033’e kadar 18,9 trilyon dolara taşıması beklenen küresel RWA pazarında çok daha güçlü bir konuma taşıyacak temel itici güçlerden biri olacağına inanıyoruz. Inveniam’ın yatırımı ve işbirliği, yalnızca Birleşik Arap Emirlikleri’nde değil, ABD ve küresel ölçekte de varlık sahiplerine ve sermaye yöneticilerine en ileri düzeyde merkeziyetsiz altyapıyla hizmet sunmamızı sağlayacak. Bu ortaklıkla MANTRA’nın güvenilir, entegrasyona açık ve ölçeklenebilir bir tokenize edilmiş gerçek dünya varlıkları piyasasını geliştirme sürecini hızlandırarak, varlık sahiplerine, yatırımcılara ve geliştiricilere somut değer katacağız” diye konuştu.

Entegre pazar altyapısı kurulacak

Inveniam ve MANTRA arasındaki stratejik teknoloji ve ticaret ortaklığı, Abu Dabi Küresel Pazarı’nın (ADGM) kurumsal çerçevesini, Inveniam’ın stratejik yatırımcısı olan Abu Dabi merkezli teknoloji grubu G42’nin veri ve yapay zeka yeteneklerini ve Dubai’nin kripto likidite altyapısını kullanarak Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki RWA’ler için eksiksiz bir piyasa paketi oluşturacak. RWA’ler için özel olarak tasarlanmış ilk çoklu sanal makine Katman 1 blokzinciri olan, ağlar arasında zincirler arası birlikte çalışabilirlik ve sorunsuz birleşim sağlayan, regülasyonlarla hazır olmasıyla kurumsal RWA faaliyetleri için lider ağ olarak konumlanan MANTRA’nın Inveniam ile kurduğu ortaklık, yeni nesil özel pazar altyapısının oluşturulmasına yönelik yatırım yollarını genişletecek ve 300 trilyon dolarlık bir fırsatın kapısını açacak. Inveniam ve MANTRA, RWA’lerin kurumsal erişime açılmasını sağlamayı ve küresel çapta merkeziyetsiz finansın büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.