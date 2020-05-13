İnventram, portföyüne iki yeni şirket ekledi

13 Mayıs 2020

Koç Holding’in Japon Mitsui Grubu ve Koç Üniversitesi ortaklığında faaliyet gösteren yüksek teknoloji yatırım şirketi İnventram, portföyüne iki yeni şirket daha ekledi. İnventram, Koç Holding ile birlikte perakende sektöründe faaliyet gösteren üretici firmalara resimlerden otomatik ürün tanıma teknolojisi ile hizmeti veren Vispera ve mikro-fiber polimer bazlı kuru yapışkan teknolojisinin ilk ticari üreticisi olan nanoGriptech şirketlerine yatırım yaptı.

İnventram’ın stratejik planlamaları doğrultusunda şirket yatırımlarını gün geçtikçe arttırdıklarını belirten İnventram Genel Müdürü Cem Soysal, “Gelişimlerini uzun süredir takip ettiğimiz bu iki kıymetli şirketin gelecek potansiyellerini gördük. Her iki şirketin de ihtiyaç duyduğu sermaye katkısını sağlayarak çok değerli buluşların geniş pazarlara erişmesinde önemli bir rol aldık.

Yatırım yaptığımız şirketlerden biri olan Vispera, başarısını şu an global pazarlarda sürdüren ve tüm coğrafyalarda perakende şirketlerine ulaşmak isteyen bir şirket. Geliştirdikleri teknoloji şu an dünya perakende sektöründe önemli paya sahip şirketler tarafından kullanılıyor. Perakende şirketlerinin operasyonel süreçlerinde yeni bir dönem açan Vispera’nın tüm dünyada satış ağı kurma hedefine de katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz.

Aynı şekilde nanoGriptech’in patentle korunan ve özel bir yöntemle geliştirilen kuru yapıştırma tekniği ile ürettiği ürünler, hem üreticilere hem de son tüketiciye inovatif çözümler sunuyor. ABD’de faaliyet gösteren ve şu an geliştirdiği teknolojiler ile alanında tek olan nanoGriptech, insanların günlük hayatlarını kolaylaştıracak ürünlerden uzay çalışmalarında kullanılabilecek ürünlere kadar farklı seçeneklerle öne çıkacak. Sahip oldukları ve geliştirdikleri teknolojilerin gücüne ve vizyonuna inanarak yaptığımız yatırım dışında iş tecrübemiz, satış kanalı gücümüz ve bilgi birikimimiz ile bu iki şirkete çok önemli katkılar sağlayacağız. Bize olan inancı ve güveni ile bu hedeflerimizi hayata geçirmemizi mümkün kılan Koç Holding’e çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Perakende sektöründe veri analitiği ile yeni bir dönem başlatan buluş

Perakende şirketleri için görüntü tanıma odaklı teknolojiler geliştiren Vispera, üretici firmaların perakende satış noktalarındaki ürünlerinin görünürlüklerini, raf paylarını, stok durumlarını ve yerleşimlerini kolayca ve güvenilir bir şekilde takip ve kontrol etmelerini sağlıyor. İnsan denetimine dayalı geleneksel yöntemlere kıyasla çok daha hızlı, detaylı ve doğru sonuçlar sağlayan teknoloji ile bütçe ve zaman tasarrufu sunan Vispera’nın kurucu ortağı ve CEO’su Prof. Dr. Aytül Erçil, bu yatırıma ilişkin olarak; “Kendi geliştirdiğimiz görüntü tanıma ve veri analitiği teknolojisini, dünyanın bütün perakende mağaza ve üretici markalarına çözüm olarak sunmak amacıyla çıktığımız bu yolda Koç Holding'in ve İnventram’ın desteğini almış olmaktan ötürü mutluyuz. Önümüzdeki dönemde bu yatırımın desteğiyle birlikte Türkiye'nin global ölçekli lider yapay zeka firması olma hedefimize doğru daha güçlü adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.

Kertenkeleden esinlendi, dünyada bir ilke imza attı

Merkezi ABD’de bulunan ve şu an geliştirdiği içerik ile alanında tek olan nanoGriptech’in sunduğu Setex® teknolojisini, geko kertenkelelerinin ayağındaki tutundurucu tüylerden esinlenerek geliştiren Prof. Dr. Metin Sitti, tüm yüzeylerde güçlü tutunma etkisi sağlayan kuru yapıştırıcı ürünlerin sunduğu özellikler ile dünyada bir ilke imza atıyor. Setex® markalı 3 farklı ürün ile 3 milyar dolarlık pazara çözüm sunan nanoGriptech’in kurucusu Prof. Dr. Metin Sitti, aldıkları yeni yatırıma ilişkin “İnventram ve Koç Holding’in önderliğini yaptığı A Serisi yatırımı sayesinde nanoGriptech, ürünlerini birçok yeni sektörde piyasaya sürebilecek ve üretim hacmini daha da artırabilecek. Bilimsel bir araştırmamın laboratuvardan çıkıp günlük hayatımızda radikal yenilikler yaratacak Setex® adında yeni bir ürüne dönüşmesi benim için çok mutluluk ve heyecan verici. Bu işbirliği ile önemli adımlar atacağımıza inanıyorum" açıklamasında bulundu.