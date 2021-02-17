Inveon dördüncü kez 'Deloitte Teknoloji Fast 50' listesinde

2006 yılından bu yana düzenlenen ve bu yıl 15.si gerçekleştirilen Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye’de her yıl olduğu gibi bu yıl da teknoloji dünyasının en hızlı büyüyen başarılı şirketleri açıklandı.

Dijital ticaret altyapı ürünleri ve dijital büyüme danışmanlığı sunan Inveon'un, üç yıldır üst üste yer aldığı ‘Deloitte Teknoloji Fast 50’ listesine bu yıl da girme başarısı göstererek Türkiye’nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketleri arasında yer aldığı açıklandı.

Kendi teknolojisini üreten, problem çözmede ileri teknolojileri kullanan ve teknoloji konusunda AR-GE tarafında ciddi yatırımlarda bulunan şirketlerin değerlendirmeye alındığı Deloitte Teknoloji Fast 50’de, dört yıldır üst üste yer almanın büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Inveon Ortağı ve İş Geliştirme Direktörü Moris Kastro, “Her geçen gün gelişen operasyonlarımız, teknolojimize yaptığımız yaptırımlar ve büyüyen ekibimiz ile ilerlemeye devam ediyoruz. Ülkemizde ürettiğimiz teknolojiyi yurt dışında devam eden operasyonlarımızda kullanıyoruz ve orada edindiğimiz deneyimleri Türkiye’ye aktararak dijital ekosistemin gelişmesinde önemli bir rol üstleniyoruz. Bu yaklaşımla, e-ticaretin geleceği hakkında önemli adımlar atıyor, gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla büyümemizi sürdürüyoruz. Bu büyüme çerçevesinde Deloitte Teknoloji Fast 50 listesinde yeniden yer almamızı sağlayan, bize güvenen değerli müşterilerimize ve her zaman beklentinin ötesinde sonuçlar elde etme prensibiyle çalışan Inveonlulara teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Şirketle ilgili yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi: "Geniş ekosistemiyle farklılaşan ve özgün iş modeliyle başta dijital ticaret partneri olduğu müşterileri olmak üzere tüm paydaşlarına değer katan Inveon, 2006 yılından bu yana omnichannel odaklı dijital ticaret altyapı çözümleri, mobil uygulamalar ve dijital büyüme hizmetleri sunuyor. Geliştirdiği e-ticaret ürünleriyle 15 yıldır Türkiye’den yurt dışına teknoloji ihraç eden Inveon; Londra, Dubai ve Cenevre’deki ofisleri ve deneyimli ekibiyle birlikte birçok önemli markanın e-ticaret altyapısını yönetiyor."