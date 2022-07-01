Inveon, dünyanın en iyileri arasında

Dünyanın önde gelen teknoloji pazaryerlerinden G2, her çeyrekte kullanıcı topluluklarında yapılan incelemelerin yanı sıra çevrimiçi kaynak ve sosyal ağlardan toplanan verilerden yola çıkarak değerlendirdiği ürün ve servis sağlayıcıların listesini açıkladı. Inveon, G2 Summer 2022 Grid Report’da ‘Çok kanallı Perakende Altyapı Çözümleri’ kategorisinde yer alan ilk ve tek Türk şirketi oldu. G2’nin bugüne kadar yayınlanan raporlarda Salesforce, SAP, Adobe, Big Commerce ve Oracle Commerce gibi uluslararası şirketler yer aldı.

Inveon Kurucusu ve Yönetici Ortağı Yomi Kastro, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Son yıllarda birçok önemli pazara e-ticaret çözümlerimizle etkili bir giriş yapmayı başardık. Bu başarımız sonucunda Türkiye’den yurt dışına yazılım ihraç ediyor olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bir yandan Türkiye’de geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya yayarken, bir yandan da dünyada e-ticaret alanındaki en iyi örnekleri Türkiye’ye getiriyoruz. Küresel arenada dijital ticaret ortağı olma misyonumuzla işbirliği yaptığımız şirketlerin 1 milyar doları aşan yıllık toplam e-ticaret hacminin yarısı 'yurt dışı gelirlerden' sağlanıyor. Bu başarımızın G2 tarafından da tescillenmiş olması bizim için gurur verici.” ifadelerini kullandı.