Investco Holding, 200 milyon TL başlangıç sermayeli şirket kuruyor

Investco Holding, Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ’nin kuruluşu için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurdu.

Konuya ilişkin Investco Holding’den Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “03.03.2022 tarihli özel durum açıklamamızda, Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 03.03.2022 tarihli toplantısında, "Şirketimizin orta ve uzun vadeli büyüme planlamaları çerçevesinde, şirketimiz tarafından "Halka Arzdan Elde Edilen Gelirlere İlişkin Fon Kullanım Raporu" kapsamında yapılacak yatırımların bir bölümünün, Şirketimizin %100 oranında lider sermayedar olduğu yeni kurulacak bir girişim sermayesi yatırım ortaklığı şirket yapısı altında gerçekleştirilmesine, karar verildiği kamuoyuna duyurulmuştu. Bu kapsamda, 200.000.000 Türk Lirası tutarında başlangıç sermayeli ve sermayesinin tamamının şirketimize ait olduğu Rem Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin kuruluşu için gerekli izinlerin alınması amacıyla 07.03.2022 (bugün) tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.”