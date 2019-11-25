Involatus büyümeye devam ediyor, yeni hedef İsviçre pazarı

25 Kasım 2019

Hakan KILIÇ / Antalya



Almanya Düsseldorf merkezli faaliyete gösteren, Antalya ve Adana’da şubesi bulunan Involatus Carrier Consulting GmbH (ICC) uçak broker şirketi ile Almanya, Hollanda ve Avusturya başta olmak üzere Avrupa’nın birçok şehrinden Türkiye’ye charter uçuşları gerçekleştirerek büyümeye devam ediyor.



İnvolatus Carrier Consulting GmbH (ICC) Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erkan Türkoral;Avrupa'nın en büyük uçak broker şirketlerinden biri olarak Involatus, son olarak İsviçre pazarına da girerek bu pazardaki seyahat acentelerine CETS aracılığıyla tekli koltuk satışlarına başlandığını bildirdi. Şimdiye kadar seyahat satışlarını tur operatörleri üzerinden ve kendisine ait internet sitesinden satan Involatus bundan böyle İsviçre’deki seyahat acenteleri artık ICC organizatör kodu ile CETS yoluyla bireysel yolculara ve bu yolcuların uçtuğu havaalanlarına erişebiliyor.

Involatus’un İsviçre’deki satış ve acentelik hizmetlerinden Brasser & Partners GmbH sorumlu olacaktır. Buna göre, Involatus, hem tam kiralama kapasiteleri hem de uçuş şartlarına bağlı olarak tanınmış havayollarından münhasır dağıtım haklarını alacak ve bunları kendi adı altında bu ülkede pazarlayacaktır. Involatus, İsviçre'den Türkiye, Yunanistan, Mısır, Bulgaristan, Hırvatistan, Balear Adaları ve Kanarya Adaları da dahil olmak üzere, 2020 yaz sezonunda Zürih'ten 19 varış noktasına ve Basel'den 9 varış noktasına hizmet sunarak haftalık 4000'e kadar uçuşa çıkacaktır.

Involatus, ayrıca web sayfalarından kolay bilet alınabilir imkanlarını da sunuyor. Bireysel olarak seçilebilen servis ücreti ve düşük SEPA otomatik ödeme kartı veya kredi kartıyla ödeme imkânı da dahil olmak üzere tüketicilere birçok satın alma seçeneğini sunuyor.