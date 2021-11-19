Inweb, artırılmış gerçeklikle mobilyada yeni satış dönemini başlatıyor

ZEHRA ORUÇ

BURSA- Kendisinin ve ekibinin yeteneklerini sınırlandırmamak adına yazılım sektörünün yenilikçi ve farklı boyutlarını ele aldıklarını ifade eden Inweb Yazılım Teknolojileri Şirket Sahibi Hayrullah Şahan, “Yazılım dediğimiz sistem aslında hayatımızı kolaylaştıran uygulamalar. Biz bugün mobilya sektörünü bu alanda dijital dünyaya eviriyoruz. Örneğin, eskiden 1000 adet ürünü olan bir firmanın online e-ticaret sitesine ürünlerini 2 haftada yükleme yaparken, şimdi ise geliştirdiğimiz yazılım sayesinde tüm bu işlemleri 20 dakikada yapabilir kabiliyet kazandık.” dedi.

İnsanların yaratıcı özelliklerini kullanıp, standart olan işleri robotların yapması gerektiğini savunan Hayrullah Şahan, “Temelde iş bakış açımız şu: Yapılacak rutin işleri insanlar değil makineler yapmalı. Geliştirdiğimiz AR uygulamalar ile bu inancımızı güçlendiriyoruz. Başlangıçta mobilya sektöründe start verdiğimiz ve adına Furniture AR ismini verdiğimiz artırılmış gerçeklik uygulamamız ile müşterilere mağazaya gitmeden, evlerinde oturdukları yerden cep telefonları üzerinden görüntüleme imkanı sunuyor” dedi. Uygulamanın Ar-Ge çalışmalarının yaklaşık 1,5 yıl sürdüğünün de bilgisini veren Hayrullah Şahan, uygulamanın çalışma sistemini ise şu şekilde özetledi: “Online mağazada beğendiğimiz bir berjeri odamızın dilediğimiz köşesine AR teknolojisi ile yerleştiriyoruz. Ürünü satın almadan, odamızda nasıl durduğunu, dekorasyon olarak uyumlu olup olmadığını görebiliyoruz. Hatta parçalı ürün beğendiysek, odamızın konumuna ve zevkimize göre mobilyayı kendimize özel tasarlayabiliyoruz. Döşemelik kumaşını, mobilya aksesuarlarını da dilediğiniz şekilde, evimizde otururken dizayn edebiliyoruz. Mağazaya gitmeden hem kendi mobilyamızı tasarlayabiliyor hem de siparişini verip, evimize veya iş yerimize teslim alabiliyoruz.”

"İlk görüşmede satış gerçekleşti"

Uygulamanın, özellikle pandemi sürecinde kapalı olan mağazalar ve insanların evlerinden çıkamaması sürecinde önemli bir noktaya ulaştığını kaydeden Şahan, “İsteğimiz uygulamamızı ilk Türkiye’deki üreticilere satmaktı ama maalesef üreticiler ve pazarlamacılar beklemeyi tercih etti. Avrupa gelişmeleri en yakından takip etme konusundaki karar verme becerisini bir kez daha kanıtladı ve Fransa’dan gelen AR Teknolojisi talebini derhal karşıladık. Türkiye’deki üretici ve pazarlamacılar ise Fransa’nın bu atağına karşılık vererek AR uygulamamızı satın almaya başladılar. Umarım Türkiye bu uygulama konusunda teknolojiyi dünyanın bir adım ötesinde kullanmaya başlar” dedi

Çin’in dünya satış devleri daha şimdiden AR uygulamasına geçtiler

Şahan, “Çin, mobilya da geleceğin satış sistemi AR ile satış yöntemine geçti. Bu şekilde mobilya satışlarının internetten satış oranını yüzde 58’e çıkardı. Alibaba IKEA için kendi platformunda bu şekilde bir mağaza çoktan açtı bile.” yorumunda bulundu.

AR teknolojisinde sektör çeşitliliği oluşturacak

Hayrullah Şahan, Furniture AR markası ile ilkini mobilya sektöründe başlattıkları bu uygulamayı 2022 yılı içinde iki sektöre daha uyarlayacaklarının da bilgisini verdi. Bir diğer faaliyet kollarının ise üretim takip yazılımları olduğunu ifade eden Şahan, öte yandan, yapay zeka üzerine de çalıştıklarını belirtti.