Ionic Stone, MEA Markets tarafından en iyi doğal taş üreticisi seçildi

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Kurdukları Ar- Ge merkezinde inovatif ürünler için ihtiyaç duydukları makinaları kendilerinin ürettiğini belirten Ionic Stone Türkiye Genel Müdürü Celil Kılınç, 17 mermer grubunda 200’den fazla ürünün tamamını ihraç ettiklerini söyledi.

Kendi makinalarını üretiyor



İngiltere’de 2000 yılından bu yana doğal taş ve seramik satış ve dağıtımı yapan Ionic Stone UK, 2009 yılında Türkiye’ye yatırım yapma kararı aldı. Yapılan çalışmalar sonucu Burdur’da mermer ocağı açıldı, Denizli’nin Kocabaş Mahallesi’nde 32 bin metrekare alana fabrika kurularak 2012 yılında üretime başlandı. Ionic Stone’da Genel Müdürlük görevini üstlenen endüstri mühendisi Celil Kılınç, müşterilerin talepleri doğrultusunda inovatif ürünler üretmek için mevcut makinaların yetersiz olduğunu görünce Ar-Ge Merkezi’ni kurarak, ihtiyaç duydukları makinaları üretmeye başladı. Şirket bünyesinde IonMakine’yı kurarak makina imalatına da başladıklarını söyleyen Kılınç, Türkiye'deki ilk ve tek içten hareketli mermer epoksi fırınları üreticisi olduklarını, doğal taş makinaları ve epoksi uygulamalarıyla ilgili tescili alınmış 7 patentleri olduğunu belirtti.

İhracata 6.5 milyon dolar katkı



Doğal taş sektöründe inovatif ürün geliştirme üzerine yoğunlaştıklarını ifade eden Celil Kılınç, “Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz makinalarla 17 taş grubunda 200’den fazla ürün üretip tamamını İngiltere, ABD, Avustralya ve Kanada’ya ihraç ediyoruz. Birçok firmanın yapamadığı ürünleri üretme kabiliyetine sahibiz. İnce ve büyük ebatlarda mermer plakalar, altıgen ve farklı açılı kesimlerde fayanslar yapıyoruz” diye konuştu. Ayda 15-20 bin metrekare doğal taşı işleyip, tamamını ihraç ederek Türkiye’nin ihracatına 6.5 milyon dolar katkı sağladıklarını söyleyen Kılınç, proje uygulama ekipleriyle Aktau Rixos ve Grand Hyatt Doha gibi otellerin doğal taş uygulamalarını gerçekleştirdiklerini ifade etti.