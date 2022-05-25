İpek Mekik Halı, 7 milyon dolarlık makine yatırımı yaptı

TALİP ÖZTÜRK

İpek Mekik Halı Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Ceyhan, iç piyasada örnek bir marka olduklarını belirterek, üretimlerinin yüzde 75’ini iç piyasaya, yüzde 25’ini de ihracata sunduklarını bildirdi. Geçtiğimiz aylarda 7 milyon dolarlık yatırımla 4 yeni makine ile üretim kapasitelerini artırdıklarını aktaran Ceyhan, “İleriki dönemde ihracattaki payımızı da artıracağız. Marka olarak kendimizi sürekli yeniliyor, yeni yatırımlar yapıyoruz. Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için ürün çeşitliliğimizi artırdık. Artırmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

Son yatırımla birlikte istihdamı da 400’e çıkardıklarından bahseden Ceyhan, şunları kaydetti: “İç piyasadaki gücümüzü artırmaya devam ediyoruz. Türkiye’nin her noktasına ulaşmaya çalışıyoruz. Yeni yatırımlarımızla kendimizi sürekli yenileyerek gücümüze güç katıyoruz. Müşterinin memnuniyetini karşılamak adına hiçbir şeyden kaçınmadan bütün yatırımlarımıza devam edeceğiz.” Her geçen gün gücüne güç kattıklarını belirten Ceyhan, İzmir’de de yatırımlarına devam ettiklerini kaydetti.

Marka değerini her geçen gün artırıyor

İpek Mekik Halı Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Ceyhan, yeni ürünlerini de tanıttıkları gecede, Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen firma ve misafirlerine Gaziantep’in kültürel yapısını da anlatma fırsatı yakaladıklarını ifade etti. İpek Mekik Halı’nın her geçen gün marka değerini ve pazar payını artırdığını aktaran Ceyhan, “Uzun yıllardan sonra fuarlar dışında sektörü bir araya getirmenin de mutluluğunu yaşıyoruz. Renkli ve bir Türkiye mozaiğinin oluştuğu gece oldu. Yarım asrı geçen bir süredir faaliyetlerini sürdüren şirketimizin hedeflerini ve önümüzdeki dönem yol haritası hakkında bayilerimizi ve katılımcılarımızı bilgilendirdik. Tecrübe ve geçmişimizden aldığımız güçle, ürün çeşitliliğimizi ve yeni modellerimizi tanıttık. Etkinliğimize katılan tüm davetlilerimize teşekkür ederim” dedi.

Ceyhan, halı sektörünü muhteşem gecede buluşturdu

Gaziantep’in önde gelen halı üreticilerinden İpek Mekik Halı, Domotex Turkey Fuarı kapsamında ürünlerini tanıtmak amacıyla kente gelen bayilerini ve fuar ziyaretçilerini muhteşem bir gecede ağırladı. Şarkıcı Latif Doğan’ın sahne aldığı gecede Türkiye’nin her bölgesinden türküler seslendirildi. Renkli bir buluşmaya sahne olan organizasyonda horonlar tepildi, zeybek oynandı, halaylar çekildi. Sektörün bir araya geldiği gecede, İpek Mekik Halı’nın uzun yıllardan bu yana ticari ilişkileri bulunan firmalarla sohbetler gerçekleştirildi. Firma, ileriyle dönük yatırımlarını da davetlilere anlattı.