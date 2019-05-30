İpeker Tech, doğal atıktan kumaş üretti

30 Mayıs 2019

İpeker Tech markasıyla teknik tekstile odaklanan İpeker, natürel atıktan süet ve deri muadili kumaş üretti. Özellikle lüks araçların iç döşemelerinde kullanılması düşünülen kumaş, doğal liflerden üretildiği için yüksek yanmazlık dayanımına da sahip. İpeker Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, hedeflerinin niş bir pazar olan lüks araç segmenti olduğunu ifade etti.

İnovatif teknoloji ile tekstili bir araya getiren İpeker, niş alanlara odaklandı. Bünyesindeki İpeker Tech markası ile elektronikten, medikal sektörüne, otomotiv endüstrisinden yat sektörüne kadar pek çok alanda kullanılabilecek özellikli kumaşlar üzerinde çalışan İpeker, otomotiv endüstrisinde kullanılabilecek özellikli bir tekstil ürünü imal etti.

İpeker Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, tamamen doğal atıktan, geri dönüşümlü, süet ve deri muadili bir kumaş üreterek otomotiv endüstrisinin hizmetine sunduklarını aktardı.

Yüksek dayanımlı

Ar-Ge çalışmasını İtalya’da bir partner firmayla tamamladıklarını belirten İpeker, “Ürün bizim cupro tecrübemizin teknik tekstile aktarılmış hali. Belli klimatik özelliklere sahip yepyeni bir deri alternatifi. Özellikle lüks araçlardaki yan kapı ve iç kaplamaları, konsol giydirmeleri için ideal. Niş, pahalı ve apayrı bir alan. Sürdürülebilir yapısıyla öne çıkan Tesla’nın içinde de kullanılabilecek bir ürün geliştirdik. Ya da bir seri Maserati’de görülebilir. Şu anda kumaş Ar-Ge ve test aşamasında. İlk üretimlerimiz çıktı. Bu alanda daha gidecek çok yolumuz var” dedi. Kumaşın limuzin ve benzeri VIP araçlara yönelik bir ürün olduğuna vurgu yapan İpeker, doğal atıktan üretilen kumaşın kimyasal içermemesi nedeniyle yüksek dayanımlı yanmazlık özelliklerine sahip olduğuna işaret etti.

İpeker Augsburg ve İpeker Como şubeleri ile Paris, Los Angeles ve New York’ta bulunan partner ofisleri ile küresel operasyonlarını yürüten İpeker, Bursa fabrikasında katma değerini artırmak için yatırımlarını sürdürüyor. İhsan İpeker, son yıllarda üzerinde durdukları en önemli konunun katma değeri artırarak büyümek olduğuna belirtti.