İpeker, yaşlanmayı teknik tekstille yavaşlatacak

Esra Özarfat

BURSA - Sürdürülebilir ürün gamıyla niche luxury, accesible luxury, high-end ve medium/high-end segmentinde moda dünyasının global oyuncularına hizmet veren İpeker’in üretitği kumaşlar Armani, Balmain, Kenzo, Maje, Max Mara grubu ve altındaki diğer markalar gibi katma değerli moda markalarında kullanılıyor. Amerika’ya ihracatını toplam ihracat içinde yüzde 10’un üzerine taşıyan Avrupa’ya ise yüzde 70 oranında ihracat ağırlığı bulunan İpeker, dünyanın ilk V-Label Vegan sertifikalı kumaşını üretiyor. Adına tescil etmiş olduğu Vegan Tekstil Prosesleri ile sürdürülebilir ve izlenebilir nitelikli kumaşlar ile servis veren firmanın ihracat kilogram değeri ortalama 35 dolar. İpeker Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, dünyanın önemli markalarına katma değerli üretimiyle öne çıkan İpeker’in gelecek planlarını DÜNYA’nın Bursa Bölge Temsilcisi Ömer Faruk Çiftçi ile paylaştı. Katma değerli ihracatta Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduklarını belirten İpeker, “Orta üst segmentte üretim yapıyoruz. Sektörümüzde tek net, firesiz satış yapan firmayız. Çok ciddi bir kalite güvence birimine sahibiz. Bu sayede fiyatımızı çok daha iyi yerlere taşıyabiliyoruz. Markalaşma da kalitenin güvencesiyle oluyor” dedi.

Üst gamdan kozmetik sektörüne giriyor

Yeni bir iş alanı olarak kozmetik sektörüne giriş yapmaya hazırlandıklarını açıklayan İhsan İpeker, İpeker Tech bünyesinde geliştirdikleri yaşlanmayı engelleyici ve yüzü besleyici özel yüz maskelerini pazara sunacaklarını, markalaşma aşamasına geldiklerini bildirdi. Japon kimya ve ileri teknoloji şirketi olan Asahi Kasei’nin teknik tekstil alanındaki cupro üretiminin Türkiye’deki tek yetkili ithalatçısı olduklarını hatırlatan İpeker, cupro hammaddesi üzerine vitamin veya kolajen gibi maddelerle zenginleştirilmiş yüz maskeleri üretimine başladıklarını ifade etti. İhsan İpeker, “Normal maskeler yüze tam olarak oturmuyor, ıslandığında mukavemeti kaybolmaması için kalın yapılıyor. Şeffaf olmuyor. Belli bir süreden sonra damlama yapıyor. Orijinali sertifikalı pamuk atığı olan maskemiz dünyanın en şeffaf malzemesi, yüze sıfır oturuyor. Hiçbir nonwowen bu incelikte çekilemiyor. Ürün tamamen dönüştürülebilir. Vitamine veya kolajenle zenginleştirilmiş maske yüze 15-20 dakika uygulanıyor. Hammaddesi yüksek oranda sıvı emme ve tutma, yüksek düzeyde yapışma, düşük tüylenme ve tiftiklenme, düşük elektrostatik yük, yüksek ısı dayanıklılığı ve yüksek bio-çözünürlüğe sahip. Bu tekstil ürünü aynı zamanda elektronik, hijyen, medikal, gıda, endüstriyel, ambalaj ve paketleme, havacılık, tarım gibi alanlarda da kullanılabiliyor. Bu alanda da bir firma ile işbirliği içinde çalışıyoruz” dedi.

Ürün yaşam döngüsüyle kumaşı geleceğe taşıyor

Pakkens ile yüzde 50 ortaklık yaptıkları İpeker Doca markası altında ürettikleri tamamı vegan özel şekillendirici kıyafetler alanında Armani ile dünyaya açılarak büyüme kaydettiklerini kaydeden İhsan İpeker, ayrıca günlük kıyafetler, iç giyim ve medikal sektörüne yönelik geliştirmeler üzerinde çalıştıklarını aktardı. Doğal anti statik malzeme ve dikişsiz üretim teknolojisi ile farklılaştıklarını belirten İpeker, “Bu ürün gamı tekstilin Hi-tech uç noktasıdır. Daha ötesi şu anda yok. Her alanda ve ülkede farklı partnerlerle sağlam temellere oturtarak ilerliyoruz. İpeker Doca markası ile modanın sıfır atık ve sıfıra yakın fire ile de olabileceğini kanıtlayan yeni nesil inovatif teknoloji ile donatılan üretim hattı ile niş bir pazar olan spor giyime yönelik yatırımlarımız bulunuyor. İpeker Home ve İpeker Doca markamız yeni nesil ürün konsepti sayesinde farklılaşmayı başardı. Niş alanlarda gelişimimizi sürdürüyoruz. Kumaşı sadece moda yönüyle değil, ürün yaşam döngüsünü de kapsayıcı çalışmalar ile geleceğe taşıyoruz” diye konuştu.

Yakın zamanda 2 milyon euroluk yeni hat yatırımını tamamlayarak devreye aldıklarını da dile getiren İhsan İpeker, yenilenebilir enerjide de 10 MW GES kurmaya hazırlandıklarını açıkladı. İpeker, 2 yıldır fabrikasındaki enerji ihtiyacını yenilenebilir enerjiden karşılıyor.