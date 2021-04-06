İpeker, yüzde 100 ‘Yeşil Fabrika’ olmaya hazırlanıyor

Esra ÖZARFAT

BURSA - Dünyada vegan sertifikası alan ilk kumaş üreticisi olan İpeker, 90 yılı aşkın tekstil deneyimini sürdürülebilirlik vizyonuyla harmanladı. İpeker, şimdi de yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen enerjiyi fabrikanın tamamında kullanan Bursa’daki ilk firma olmaya hazırlanıyor. İpeker’in üretiminin yüzde 70’inin geri dönüşümden elde edildiğini, sürdürülebilir ürün gamının ise yüzde 100 olduğunu belirten İpeker Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, “Nisan ayıyla beraber fabrikada yüzde 100 yeşil enerjiye dönüyoruz. Bir enerji firması ile yaptığımız anlaşma kapsamında yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından alacağımız enerji ile izlenebilir bir şekilde ilk kullanan fabrika olacağız Bursa’da. Öte yandan fabrika içinde kullanılan tüm ürünler geri dönüştürülebilir nitelikte ve toprakta çözülebilir ürün oranı ise yüzde 50” dedi. Tesis içindeki makineleri de sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak teknolojilerle sürekli yenilediklerini belirten İhsan İpeker, “Yenilenmiş teknoloji ile yeşil sertifikalı makineler kullanıyoruz. Son 3 senede her yıl hem enerjide hem de su kullanımı tarafında minimum yüzde 15 iyileşme yakaladık. Toplamda bakıldığında 3 yılda yüzde 45’e yakın bir kazanç sağladık” diye konuştu.

Niluu markasıyla Amerika’da büyüdü

V-Label Sertifikalı Vegan Teknolojisi ile üretilen vegan cupro kumaşlar ile oluşturdukları İpeker Home Wear serisinin Niluu markasıyla özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde büyük ilgi gördüğünü ifade eden İpeker, özellikle pijama ve kimono grubunda ciddi artış kaydedildiğini, Amerika pazarına ihracatlarının her geçen gün yükseldiğini aktardı. İhsan İpeker, ‘’Nilüfer Bracco’nun bizim ürünlerimiz için özel olarak oluşturduğu Niluu markasıyla Amerika pazarında büyüyoruz. Yine modacı Bahar Korcan ile bir ürün grubu çalışmamız var. Alanında başarılı kişilerle işbirliklerimiz artarak devam ediyor’’ ifadesini kullandı.

Çocuk psikolojisi ile uykuyu birleştirecek

Ayrıca İpeker Home çatısı altında İstanbul’da birkaç exclusive noktada satışa başlayacaklarını belirten İpeker, online satışlara önümüzdeki süreçte daha da ağırlık vereceklerini aktardı. İpeker Home ürün gamında Vegan cupro kumaştan üretilen pijama, kimono, sabahlık, yaşlanma karşıtı uyku gözlüğü, nevresim seti gibi özellikli ürünlerin bulunduğunu anlatan İpeker, yeni ürün gamıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Bir süre sonra da çocuklara yönelik ürünler de eklenecek. Ünlü bir çocuk psikoloğuyla çalışıyoruz. Onların dizayn ettikleri bir karakter ile çocuk psikolojisi ve uykuyu birleştireceğiz. Çocukların duygularını dile getirmesine yardımcı olacak 20’den fazla karakterle bu alanda niş bir üretim tasarlıyoruz. Koleksiyon bitmek üzere.”

Japon Asahi Kasei’nin Türkiye’deki tek distribütörü oldu

Yurt dışında İtalya ve Almanya’da uzun yıllardır faaliyet gösterdiklerini hatırlatan İhsan İpeker, Fransa ve Japonya’da da işbirlikleri bulunduğunu bildirdi. İpeker, non woven cupro’nun dünyadaki tek üreticisi olan Japon Asahi Kasei ile yakın zamanda bir işbirliğine giderek, Türkiye’deki tek yetkili distribütörlüğünü aldıklarını duyurdu. Ürün gruplarını ithal etmeye de başladıklarını kaydeden İpeker, “Medikal, tarım, güzellik gibi alanlardaki firmalarla da alt sözleşmeler yaparak bayilik sistemi oluşturduk. Hızlı yol alıyoruz. Ayrıca Japonya, pandemi döneminde en fazla ihracat yaptığımız ülke olarak öne çıktı. Bu nedenle orada ofis açma kararı aldık. Yine Japonya’da sadece Japon ve Avrupalı firmaların katıldığı özel bir fuara da kendi standıyla katılan tek Türk firması olduk” değerlendirmesini yaptı. İpeker ayrıca pandemi döneminde ara vermedikleri Ar-Ge çalışmaları neticesinde yeni ürün grupları alanında yeni girişimlerde bulunacaklarını anlattı. İpeker, yurt dışı yapılanmasıyla birlikte 540 kişiyi istihdam ediyor.

İkinci yarıda yukarı yönlü ivmelenme bekliyor

2020’yi de değerlendiren İhsan İpeker, şunları söyledi: “Geçen yılı yüzde 80 üzerinde iş hacmi ile kapattık. Katma değerli ürün gamımız daha da öne çıktı. Yatırımlarımız planlanan seviyede devam ediyor. Özellikle sürdürülebilirlik alanına katkısı olacak makinelere yatırımlar planlıyoruz. Ana makine parkında 7 yaş ortalamamız var. 3 ve 4 çeyrekte yukarı yönlü bir ivmelenme bekliyoruz. Biz de bu sürece hazırlık yapıyoruz. Hedefimiz yelkeni geniş tutarak rüzgarın geldiği yöne doğru yol almak.”