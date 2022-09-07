iPhone 14’ün Türkiye fiyatları belli oldu

Apple, tüm dünyanın merakla beklediği iPhone 14 ailesini tanıtımını gerçekleştirdi. Kamera özelliklerinin öne çıktığı iPhone 14'te ön kamerada ilk kez oto-fokus özelliği kullanıldı.

İphone 14 ve 14 Plus'ta A15 çip kullanıldı. iPhone 14 ve 14 Plus'ın ön kamerası 12 megapiksel ve f/1.9 olacak. iPhone 14 6.1 inç büyüklüğünde 90 hz ekrana sahip. iPhone 14 Plus ise 6.7 inçlik bir ekrana sahip olacak. Telefonlarda acil durumlar için uydu bağlantılı yardım çağırma özelliği var. Böylece şebeke çekmese dahi acil yardım çağrısı yapılabilecek.

iPhone 14 ailesinin Türkiye’deki fiyatı ise şöyle:

iPhone 14: 30.999 TL

iPhone 14 Plus: 34.999 TL

iPhone 14 Pro: 39.999 TL

iPhone 14 Pro Max: 43.999 TL

Apple Watch 8 ve Apple Watch Pro

Apple, yeni Apple Watch Series 8, Ultra ve SE modellerini de tanıttı. Su altında nabız ve sıcaklık ölçme, yön bulma ve uyarılarda bulunabilme gibi özelliklere sahip Apple’ın Ultra Watch serisi, kullanıcılara 36 saat batarya ömrü sunuyor. Profesyonel sporcular için özel tasarlanan saatin gece modu da bulunan Apple Watch Ultra'nın ABD'deki satış fiyatı 799 dolar olarak açıklandı. Apple Watch'ın 8 GPS versiyonu 399 dolar, bağlantı hizmeti olanı ise 499 dolardan satışa sunuldu. Apple Watch SE'nin satış fiyatı ise 249 dolar olarak açıklandı.