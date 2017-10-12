12 Ekim 2017

Turkcell Platinum müşterilerine özel iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, yarın itibarıyla ön siparişle satın alınabilecek.

Turkcell açıklamasına göre, Turkcell Platinum müşterileri, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus için yarından itibaren ön sipariş verebilecek. iPhone'un her iki modeli de 20 Ekim Cuma günü Turkcell mağazalarında yerini alacak.

Uzay grisi, gümüş ve yeni altın olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunulan iPhone 8 ve iPhone 8 Plus, akıllı telefonlarda şimdiye kadar kullanılmış "en dayanıklı" cam, Retina HD ekran ve "en güçlü, en akıllı" çipe sahip.

Kablosuz şarj özelliğinin yeni bir yetenek kazandırdığı iPhone'da iki adet 12 megapiksel kamera bulunuyor. Portre ışığı özelliğiyle dramatik stüdyo ışığı efektleri sunan iPhone 8 Plus, bu sayede müşterilerin 5 farklı ışık stilini kullanarak alan derinliği ile "çarpıcı" portreler çekmesine imkan veren portre modunu getiriyor.

Financell desteğiyle taksit imkanlarından yararlanabilen Turkcell'liler, uygun ödeme seçenekleriyle iPhone sahibi olacak.