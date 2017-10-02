İpragaz'ın CEO'su değişti

02 Ekim 2017

İpragaz'ın üst yöneticiliğine (CEO), şirketten yapılan açıklamada, 1994'ten bu yana İpragaz'da çeşitli görevlerde bulunan ve en son genel müdür yardımcılığı görevini yürüten Eyüp Aratay'ın getirildiği kaydedildi.

Sıvılaştırılmış ve Sıkıştırılmış Doğal Gazcılar Derneği (SSDGD) kurucu başkanı olan Aratay'ın, halen bu göreve ek olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Doğal Gaz Meclisi başkan yardımcılığını da üstlendiği vurgulandı.

İpragaz üst yöneticiliği, daha önce bu görevi yürüten Selim Şiper'in Hollandalı şirket Vitol Grubu tarafından satın alınan Petrol Ofisine geçmesiyle boşalmıştı.

Kaynak: AA