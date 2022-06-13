IPSO Tarım: Ege Bölgesi’ndeki faaliyetlerimizi kuru üzümün başkenti Manisa’dan genişleteceğiz

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin tarım ihracatı 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 22,2 artışla 30 milyar dolar sınırına dayandı.

2021 ihracatından yüzde 13,2 pay alan sektörde Türkiye’nin çekirdeksiz kuru üzüm ihracatının neredeyse tamamını karşılayan Manisa, 630 bin ton tarım ürünü ihracatını tek başına gerçekleştirdi. 2021 ihracatında 9 milyar 156,5 milyon dolarla hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ilk sırada yer alırken, Manisa ile özdeşleşen kuru meyve ve mamulleri ise 1 milyar 574,3 milyon dolarla en çok ihraç edilen ürün grupları arasında 7. sırada yer buldu.

Kuru üzümün yanı sıra sofralık zeytin ve kiraz ihracatından da en büyük paylardan birini alan Manisa’nın, Türkiye’deki tarım sektörünün en ihracatçı aktörlerinden biri olduğunu belirten IPSO Tarım Türkiye Genel Müdürü Özgür Barış Eryüz, “Manisa’da toplam 5 milyon dekarı aşan bir alanda tarımsal üretim yapılıyor. Bilgi ve bilime dayalı sürdürülebilir bir tarım kenti oluşturma hedefi doğrultusunda Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalar, modern tarım ve hayvancılık faaliyetlerini destekliyor. Ege Bölgesi’nin İzmir’den sonra en büyük sanayi ve ticaret merkezi olan Manisa, bu konumunu tarımsal zenginliğiyle birleştirerek ihracatçı kimliğini ileri seviyelere ulaştırıyor. 2020 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren bir şirket olarak Türkiye genelinde bulunan 19 bayimize ek olarak Manisa’da açtığımız şubemizle, kentin bereketli topraklarını ileri teknolojilerle buluşturarak sürdürülebilir tarımı destekleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ege’deki faaliyetlerini Manisa’dan yönetecek

IPSO Tarım’ın 25 yıldan uzun süredir dünyanın önde gelen tarım makineleri üreticilerinden biri olan ve 160’tan fazla ülkede satılan John Deere ile iş ortaklığı sürdürdüklerine değinen Özgür Barış Eryüz, “Tarımda en yüksek verimi elde etmenin yolu üst düzey teknolojileri kullanmaktan geçiyor. Türkiye’deki 19 bayimizle 2020’den bu yana çiftçilerimizi ileri teknolojilerle buluşturuyoruz. Manisa Akhisar’da faaliyete başlayan şubemizle, uluslararası arenada uyguladığımız iş modelimizi Türkiye’ye getiriyoruz. Öncelikle Ege Bölgesi’ndeki yapılanmamızı tamamlayacağız. Bölgedeki faaliyetlerimizi kuru üzümün başkenti Manisa’dan genişleteceğiz. Şubemiz aracılığıyla en yeni John Deere ve McCormick traktör modellerimizle, geleceğin tarım teknolojilerini Ege’de faaliyet gösteren çiftçilerle buluşturacağız. Önümüzdeki dönemde farklı dünya markalarını da bünyemize kazandırmayı planlıyoruz.” dedi.

"Çiftçilere nokta atışı çözümler sunacak"

Manisa’da çiftçilerin hizmetine sundukları yeni şubeleriyle Diyarbakır’dan Tekirdağ’a, Malatya’dan Antalya’ya kadar faaliyet gösterdikleri alanı genişleteceklerini vurgulayan IPSO Grup Başkanı Arnaud Van Strien, “John Deere ve McCormick’in en yeni teknolojilerini çiftçilerimizle buluşturduğumuz noktalarımızın sayısını yeni şubemizle birlikte 20’ye çıkardık. Manisa’daki şubemizin hem satış hem de satış sonrası hizmetleriyle çiftçilerimizin evlerinden sonraki adresleri olacağız. Bayilerimizle birlikte çiftçi dostlarımıza nokta atışı çözümler üreterek, ileri teknolojilerle verimliliği artırmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

B2Press’in katkılarıyla...