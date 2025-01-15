Irak ve BP'den Kerkük'e yönelik yeni işbirliği adımı

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin İngiltere ziyareti sırasında, Kerkük petrol sahalarının geliştirilmesi için, İngiliz BP ile anlaşma imzaladı

Yeni işbirliği kapsamında imzalanan mutabakatla Kerkük'teki Kuzey Petrol Şirketi'ne ait 4 petrol sahasının rehabilitesi ve geliştirilmesi projesi BP'ye devredildi. Söz konusu mutabakat zaptıyla, petrol ve doğal gazda hedeflenen en iyi üretim oranlarına ulaşılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Sudani'nin İngiltere ziyareti kapsamında, iki ülke arasında "Ortaklık ve İşbirliği Anlaşması" çerçevesinde 12,3 milyar sterlinlik ticaret paketi imzalanmıştı.​​​​​​​