Irak'ın petrollerini taşıyacak tankları Bakan Varank uğurladı

KOCAELİ (DÜNYA)

Irak'ın petrol taşımacılığını karayollarından demiryoluna kaydırmak üzere üretilen 50 adetlik vagon tankların ilk sevkiyatını Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın firma ziyareti esnasında gerçekleştiren Cryocan, 2021'in sonuna kadar 100 adet daha vogon tank üreterek Irak'a teslim etmeyi hedefliyor.

Can Grup iştiraki olarak 2009’da Gebze’de kurulan ve enerji sektörünün önde gelen firmaları için semitreyler, depolama tankları ve anahtar teslim tesisleri üreten Cryocan’ın üretim teknolojilerini inceleyen Bakan Varank, “Cryocan’ın Kocaeli'de yüksek yerlilik oranıyla ürettiği tank vagonlar, Türkiye, Irak petrol ve akaryakıt taşımacılığının karayollarından demiryoluna kaydırılmasında bu proje ile büyük rol oynayacak.” dedi.

“Türkiye’yi liderliğe taşıyacak”

Bakan Varank, “Cryocan; Cern, Lockheed Martin ve Boing gibi kuruluşların onaylı tedarikçisi. Savunma sanayinde roket yakıtı olarak kullanılan Hidrojen Tank projesi, Akkuyu Nükleer Santrali için gerçekleştirilen projeleri, IHA motorları irtifa test odası ve TÜBİTAK ile yapılan projeler gibi birçok projeyi yakından takip edeceğiz.” diye konuştu.

Cryocan’ın imalatında kullanılan vakum, izolasyon ve ısı transferi gibi üretim teknolojilerinin ve know-how’ının Türkiye’nin liderliğine katkı sağlayacağını söyleyen Varank, “Tüm sanayicilere örnek olması gereken bir tablo. Pandemi döneminde durmak bilmeden yeni fabrika yatırımı ile ilave 200’ün üzerinde istihdam yaratan Cryocan’ı ve Türkiye’yi liderliğe taşıyacak böyle sanayicileri desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

Yüzde 70 büyüme ortalamasıyla Türkiye’nin en hızlı büyüyen firmaları arasına giren Cryocan’ın bugün 52 bin metrekarede üretim faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen Cryocan Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan ise, “1 metreküpten 5 bin metreküpe, 1 bardan 100 bara kadar yüksek basınçlı tank üreten Cryocan, bu alanda dünyanın bilinen saygın firmaları arasında yer almayı başarmıştır.” dedi.

Yüzde 80 ihracat gerçekleştiriyor

Toplam satışlarının yaklaşık yüzde 80’ini 66 ülkeye ihraç ettiklerini bildiren Tekin Urhan, “32 ülkede marka tesciline sahip Cryocan; İngilizce, Fransızca, Rusça, Arnavutça, İspanyolca, Farsça, Arapça dilleriyle hizmet veriyor. Bangladeş, Cezayir, Tunus, Almanya Polonya, Dubai, Sudan, Rusya olmak üzere 8 adet yurt dışı ofise sahip. Dünyanın farklı ülkelerindeki çalışanlarıyla uluslararası bir şirket yapısına sahip.” açıklamasını yaptı.

Cryocan’ın Erciyes Teknopark’ta Ar-Ge Ofisi ve Tasarım Merkezi’nin projeleri ile sektöründe lider konumda olduğunu dile getiren Urhan, şöyle devam etti: “Yenilikçi yönüyle sektörüne yön veren ve rekabet koşullarını şekillendiren Cryocan’ın üstün mühendislik çalışmalarıyla gerçekleştirdiği projelerden bazıları, Türkiye’nin en çok ürün taşıyan LNG Semi Treyler üretimi, Türkiye’de ilk ISO Tank Konteyner Üretimi, CERN’ün parçacık hızlandırıcı teknolojisinin soğutma sistemleri için özgün tasarıma sahip nitrojen depolama tankı Ankara Üniversitesi Gölbaşı Tesisleri parçacık hızlandırıcı soğutma sistemlerinde kullanılan nitrojen depolama tankı, TEİ’ye TD170 IHA motorlarının irtifa test odasının şartlandırma tasarımı ve uygulaması, çift fazlı akışta incelenmiş optimum kanat tasarımına sahip evaporatör imalatı, demiryolunda kullanılmak üzere Türkiye’nin ilk anahtar teslim petrol ve LPG vagon tankı imalatı, savunma sanayinde roket yakıtı olarak kullanılan likit hidrojen depolama tankı TÜBİTAK projesi, karbon emisyonunu azaltmak amacı ile ağır ticari araçların LNG kullanımı için ihtiyaç duyulan LNG istasyon kurulumları, Rus Cosmos’a iş yapan Cryogenmash firması ile işbirliği, şehir hastaneleri oksijen tesisleri imalatıdır.”

Urhan, Cryocan’ın, Türkiye’nin liderliğine katkıda bulunmak vizyonuyla, vakum, izolasyon ve kriyojenik alanındaki derin birikimiyle, Türkiye’nin uzay teknolojilerindeki atağına paralel projelerine hız kesmeden devam edeceğini kaydetti.