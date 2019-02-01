İrlandalı şirket, Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini aldı
Enerji yönetim şirketi Eaton Corp., Ulusoy Elektrik'in yüzde 82'sini yaklaşık 214 milyon dolar bedelle satın aldı.
New York'da halka açık olan İrlanda merkezli enerji yönetim şirketi Eaton Corp., Ulusoy Elektrik'in ana ortaklarına ait yüzde 82.275 hissesini satın almak için nihai anlaşmaya vardığını açıkladı.
Eaton Corp. satış fiyatının nakit ve borçsuz olarak yaklaşık 214 milyon dolar değerinde olduğunu belirtti.
İşlem, normal anlaşma şartlarına ve yasal onaylara tabi ve 2019'un ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.
Kaynak: Reuters