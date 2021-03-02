İş arama serüvenini mobile taşıdı, bu yıl dünyaya açılıyor

Selenay YAĞCI

İş arama serüvenini onlineki girişimci Gizem Yasa ve Mert Yıldız, 2017’de mobil kariyer platformu ‘24 Saatte İş’i hayata geçirdi. Girişimin hedefinde 2021 yılının ilk yarısında yakın coğrafyada faaliyet göstermek ve 2022’de de daha uzak coğrafyalara açılmak var. Uygulamayla iş arama sürecini pratik hale getirip, iş arayan adaylara yakınlarındaki en uygun işleri sunan 24 Saatte iş uygulaması, 3 yılda 200 bin kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. İş arayanların başvurularına 24 saat içinde cevap almalarını garanti ettiklerini belirten Gizem Yasa, “Sistemimizde 2.5 milyon iş arayan aday ve 90 bin şirket var. Kurulduğumuz günden bu yana 200 bin, pandemi döneminde ise 45 bin kişinin işe yerleşmesine vesile olduk” dedi. Uygulamada ortalama işe alım süresi ise 38 ila 46 saat arasında değişiyor.

Uzun bir CV hazırlama süreci olmaksızın, 1 dakikada doldurulabilen profil ile, bir tıkla adaya en yakın, en uygun işlere başvurulabildiğine dikkat çeken Yasa, “Önümüzdeki dönemde ağırlığı sanayii ve üretim tarafına vermeyi hedefliyoruz. Hali hazırda başlamış bir süreci hızlandırarak devam ettiriyoruz. Pazarın ihtiyaçları değiştikçe adaptasyon kabiliyetimizi ve hızlı ayak uydurabilme kasımızı kullanarak farklı kulvarlarda güçleniyoruz. Lojistik ve kurye tarafındaki konsantrasyonumuz da önümüzdeki dönemde yüksek olacak” diye konuştu.

İşverenler potansiyel elemanların başvurularını hemen değerlendirip görüşmelere başlayabildiğini söyleyen Mert Yıldız ise şunları anlattı: “Hafta bitmeden yeni elemanı bulup, acil eleman ihtiyaçları 1-2 gün içerisinde karşılanabiliyor. Kobi’lere çözüm sunuyor, servis sektörü, sanayi alanında, mavi ve gri yakada uzmanlaşıyoruz. Sistemdeki 90 bin den fazla şirketin 85 bin civarındaki kısmı KOBİ. 2,5 milyon aday mevcut. Adayların yüzde 40’ı üniversite, yüzde 45 ise lise mezunu, yüzde 92’si 30 yaş altı. Pandemi öncesindeki süreçte yeme-içme, perakende ve çağrı merkezleri, pandemi sonrasında ise kurye, lojistik, e-ticaret ve üretim ile ilgili ilanlar ön plana çıktı. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Gaziantep en çok ilan verilen iller.Bölgesel olarak sektörler farklılık gösteriyor. Tekirdağ ve İstanbul Hadımköy tarafında sanayii ilanları yoğunluktayken, Bağdat Caddesi, Nişantaşı, Bakırköy tarafında kafe, restoran ve satış danışmanı ilanları yoğunlukta oluyor.”