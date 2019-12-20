İş Bankası, 48 yılda 3 bin 500'ü aşkın 'Altın Genç'i ödüllendirdi

20 Aralık 2019

Türkiye İş Bankası, “Altın Gençler” uygulaması kapsamında, 2019 yılı Yüksek Öğrenim Kurumları Sınavı’nda (YKS) sayısal, eşit ağırlık, sözel ve dil olmak üzere 4 puan türünde dereceye giren 120 öğrenciyi ödüllendirdi.

Banka, 1971 yılında başlattığı uygulama ile 48 yılda 3.500’ün üzerinde öğrenciye ödül vermiş oldu. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali’nin de katılımıyla düzenlenen törene, öğrencilerin yanı sıra aileleri ve öğretmenleri de katıldı.

Adnan Bali, törende yaptığı konuşmada, 2.5 milyon kişinin katıldığı üniversite sınavında dereceye girmenin çok sıra dışı bir başarı olduğunu vurguladı, bunun arkasında ciddi bir çaba, özveri ve emek bulunduğunu belirtti. Başarının ancak disiplinli, sabırlı ve özverili çalışarak sürdürülebileceğine işaret eden Bali, “Bir şeyi bir defalığına yapıp, kısa süreliğine alınan sonuçlar kalıcı olmayabilir. Bana ‘zekâ mı disiplin mi’ diye sorulacak olursa, ben daima ‘disiplin’ derim. Zekâ, bahşedilmiş çok önemli bir kıymet. Ama zekâ disiplinle taçlandırılmazsa, pratik, antrenman yapılmazsa tek başına insanı ancak bir yere kadar götürebilir. Onun için aslolan disiplin ve emek sarf etmektir” diye konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İş Bankası’nın kuruluş aşamasında söylediği; “Böyle kurumlar için en kuvvetli sermaye zekâ, dikkat, iffettir; teknik ve metodik çalışmasını bilmektir. Bu inançla işe sarılınız, mutlaka başarırsınız” sözünü hatırlatan Bali, “Bu sözü gençlerimizin de her zaman ve her yerde kendilerine kılavuz olarak alabileceklerine inanıyorum” dedi.