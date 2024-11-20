İş Bankası, çift dilimli sürdürülebilir sendikasyon kredisi sözleşmesini imzaladı

Banka'dan yapılan açıklamaya göre, kredi anlaşmasında Bank of America, Abu Dhabi Commercial Bank PJSC, Emirates NBD Capital Limited ve Standard Chartered Bank koordinatör; Standard Chartered Bank sürdürülebilirlik koordinatörü; Emirates NBD Bank (P.J.S.C) ise ajan banka olarak görev aldı.



İş Bankası’nın Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi doğrultusunda çevresel ve/veya sosyal alanlarda pozitif etki sağlamaya yönelik faaliyetlerin finansmanında kullandırılacak olan krediye, Amerika, Avrupa, Ortadoğu ve Asya’daki 23 ülkeden 48 banka katılım gösterdi. Söz konusu işlemde 10 yeni banka da yer alıyor.

Sendikasyona en yüksek tutarla katılan bankalara ait bölümünün toplam maliyeti Euro diliminde Euribor + %1,50, ABD Doları diliminde ise SOFR + %1,75 oldu.

"Sürdürülebilir dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz"

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, sendikasyon kredisine ilişkin açıklamasında sürdürülebilirlik temelli kaynak teminini Bankanın stratejik hedeflerinin bir unsuru olduğunu vurgulayarak, “Sağladığımız bu kaynak ile ekonomide sürdürülebilir dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz. 1,1 milyar ABD Doları tutarındaki bu kaynakla geçtiğimiz yılın aynı döneminde sağladığımız krediyi %124 oranında yenilemiş olduk. Bu krediyle birlikte Bankamızın 2024 yılında yurtdışından sağladığı toplam dış kaynak hacmi 5 milyar ABD Doları’nı aştı. Bu türden kaynaklar, ülkemize ve 100. yılını kutlayan İş Bankası’na duyulan güvenin somut göstergesi ve aynı zamanda Bankamızın hedeflerine ulaşmasında önemli araçlar. İkinci yüzyılımızda da ekonomik gelişime sunduğumuz desteği sürdüreceğiz.” dedi.